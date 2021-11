Kjøll: – Rystende, sjokkerende og totalt uakseptabelt

– Disse opplysningene er rystende, sjokkerende og totalt uakseptable. Vi tar på det sterkeste avstand fra at journalister, enten de kommer fra Norge eller fra andre land, og som utfører sitt samfunnsoppdrag for å dekke forberedelsene til internasjonale idrettsmesterskap, blir arrestert, sier Kjøll i en pressemelding.

Journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani er løslatt og på vei mot Norge. I Qatar ble de fengslet og sittende i varetekt i over 30 timer i forbindelse med en reportasjereise ett år før VM går i gang.

– Det må nå bli en slutt på å tildele store internasjonale mesterskap til land som ikke respekterer pressefriheten og ytringsfriheten, sier Kjøll.

– Hendelsene gjør oss urolig for hvordan myndighetene i Qatar nå vil behandle andre journalister som skal dekke forberedelsene og gjennomføringen av fotball-VM i 2022, sier idrettspresidenten.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykker at arrestasjonen er et angrep på pressefriheten. Han mener arrestasjonen er uakseptabel, men er glad de to journalistene ble løslatt.

IKKE AKSEPTABELT: Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er glad de to NRK-journalistene er løslatt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Arrestasjonen av NRKs journalister i Qatar er uakseptabel. En fri presse er avgjørende i et fungerende demokrati. Dette viser også viktigheten årets tildeling av Nobels fredspris. Jeg er svært glad for at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani nå er løslatt, skriver Støre på Twitter.