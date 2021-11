Jennifer Lawrence åpner opp om skremmende flydrama

I et omfattende intervju med magasinet Vanity Fair forteller skuespiller Jennifer Lawrence(31) om en nær døden-opplevelse i et privatfly i 2017. Lawrence skulle fly fra hjembyen sin i Kentucky til New York da trykket i kabinen endret seg.

Hun og de andre passasjerene ble forskrekket da beskjeden fra cockpiten kom: Den ene motoren hadde sluttet å virke. Pilotene forsikret om at de kunne foreta en sikker nødlanding med den siste motoren, men så ble flyet helt stille.

– Skjelettet mitt var alt som var igjen i det setet, sier Lawrence.

Også den andre motoren hadde stanset, og flyet var på vei ned i stor fart.

– Jeg spilte inn talemeldinger til familien min, forteller hun.

Nede på rullebanen kunne hun se brannbiler og ambulanser stå klare. Så traff flyet hardt ned i bakken og spratt opp igjen før det slo ned i bakken igjen. Da brøt nødetatene opp døren og hjalp uskadde passasjerer ut. Hendelsen har preget henne i ettertid.

– Det gjorde meg svakere, sier Lawrence.

Nervøs for å tre inn i rampelyset

Lawrence er for tiden aktuell med Netflix-filmen «Don't look up», som har premiere i desember. Den siste tiden har hun hatt en pause fra rampelyset.

– Jeg pumpet ikke ut den kvaliteten jeg skulle ha gjort. Jeg tror bare alle var blitt lei av meg. Jeg hadde blitt lei av meg selv, forteller hun.

I september ble det kjent at hun venter sitt første barn med ektemannen Cooke Maroney. De to giftet seg i hemmelighet i 2019. Nå synes hun det er litt skummelt å igjen skulle være et tema i offentligheten.

– Jeg er så nervøs. Jeg har ikke snakket med verden på evigheter. Og å komme tilbake nå, som jeg har så mye nytt i livet mitt, som jeg åpenbart ønsker å beskytte.

Hun nekter å si noe om tankene sine rundt å bli mor og sier hun ikke ønsker den delen av livet med offentligheten.

– Hvert instinkt i kroppen min ønsker å beskytte privatlivet deres for resten av livet, i den grad jeg kan. Jeg vil ikke at noen skal føle seg velkommen inn i deres eksistens. Jeg føler det begynner med å ikke inkludere dem i denne delen av jobben min, forklarer hun.

Nakenbilder på avveie

I 2014 lekket hackere hundrevis av nakenbilder av flere kjendiser i Hollywood. Hackerne utga seg for å være en Apple-ansatte for å få tilgang til iCloud-kontoer med bilder.

Lawrence var en av de første og mest kjente navnene som ble oppført, og skuespillerens talsperson bekreftet tidlig at bildene var ekte.

– Hvem som helst kan gå og se på min nakne kropp uten mitt samtykke, når som helst på dagen. Noen i Frankrike publiserte nettopp bildene. Traumet mitt vil eksistere for alltid, sier Lawrence i Vanity-intervjuet.

Etter lekkasjen i 20114 kom Lawrence med en uttalelse gjennom sin talsperson:

– Det er ikke en skandale, det er en sexforbrytelse.

Fire menn ble dømt i saken.