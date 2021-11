Barn døde etter bilangrepet i Wisconsin – totalt seks drepte

En sjette person, et barn, er død som følge av bilangrepet mot en juleparade i Milwaukee-forstaden Waukesha i den amerikanske delstaten Wisconsin.

Tirsdag kveld norsk tid er en sjette person, et barn, bekreftet død etter at en SUV braste gjennom en folkemengde i byen Waukesha søndag.

De andre drepte er fire kvinner i alderen 52 til 79 år og en 81 år gammel mann.

Av de skadde har politiet tidligere bekreftet at to barn kjemper for livet etter å ha pådratt seg kritiske skader etter påkjørselen.

Gjerningsmannen Darrell Brooks jr. møtte i retten for første gang tirsdag, etter angrepet søndag. Han blir siktet for fem overlagte drap og får livstid om han blir dømt.

Ifølge myndighetene ble mer enn 60 personer skadd i angrepet, og tilstanden var fortsatt kritisk for flere av dem tirsdag. Byen er i sorg etter den fatale hendelsen.

FLERE DREPT: Amerikansk politi har tatt ut siktelse mot Darrel E. Brooks etter at han tok livet av minst seks personer, hvorav ett barn, under juleparaden i Waukesha i Wisconsin. Foto: Reuters/NTB

Var på rømmen

Mandag kveld ble det tatt ut siktelse på forsettlig drap mot 39-åringen Darrel E. Brooks, som politiet mener er gjerningsmannen bak tragedien.

De mener Brooks var på rømmen da ugjerningen skjedde.

– På dette tidspunktet henviser Waukesha politiavdeling til fem tilfeller av førstegrads forsettlig drap, med tilleggsanklager basert på etterforskningen, sa politisjef Dan Thompson i Waukesha politidistrikt på en pressekonferanse mandag kveld.

Ifølge politiet kan det hende det blir tatt ut flere siktelser, men de mener Brooks handlet alene. Det skal ikke være snakk om terror.

Barn kritisk skadd

Ifølge leger er 18 pasienter i alderen 3 til 6 år innlagt ved Children's Wisconsin Hospital. Blant dem er tre søskenpar.

Ofrene har blant annet alvorlige hodeskader og beinbrudd. Seks personer ble operert søndag kveld, mens ytterligere to ble operert mandag.