Mann frikjent etter over 40 år i fengsel i USA

En dommer i delstaten Missouri i USA har beordret umiddelbar løslatelse av en mann som har tilbrakt 43 år i fengsel for et trippeldrap han ikke begikk.

Kevin Strickland (62) er mørkhudet og ble dømt av et hvitt dommerpanel i 1979 for tre drap i Kansas by. Han ble da dømt til livstid i fengsel.

Strickland erklærte sin uskyld og hadde i tillegg alibi. Det var heller ingen beviser som knyttet ham til drapene.

Påtalemyndigheten ble tidligere i år enige om at han hadde blitt feilaktig dømt.

62-åringen har sonet 43 år bak murene. Det gjør ham til en av de lengstsittende innsatte i USA som har blitt feilaktig dømt, ifølge det nasjonale registeret for frifinnelser.