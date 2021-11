Chelseas unggutter ydmyket Juventus

Chelsea-Juventus 4-0 (1-0)

Se Callum Hudson-Odoi score etter vakkert forarbeid i videovinduet øverst!

For Chelsea handlet det om én ting i oppgjøret mot Juventus. Med tap ville italienerne vinne gruppen, men med seier ville alt leve til siste runde.

Juventus vant det første oppgjøret 1-0, men da lagene møttes på engelsk gress var det klasseforskjell.

Akademiproduktene Reece James, Trevoh Chalobah og Callum Hudson-Odoi havnet alle på scoringslisten – i det som skulle bli et ydmykende tap for den italienske giganten.

– Det er dette akademiet og hele klubben ønsker å se. Det hjelper også for de unge spillerne som kjemper for å nå opp. Det er noe alle kan være stolte av, sier Trevoh Chalobah etter kampen.

Se sammendraget fra kampen her!

Skår i gleden – to nøkkelspillere ut med skader

Men selv om Chelsea rundspilte Juventus, var det to store skår i gleden. Både N'Golo Kanté og Ben Chilwell måtte forlate banen med skader.

– Chilwell har smerter i det ene kneet, det samme har Kanté. Vi vet mer i morgen. Det er de to triste tingene fra denne kampen. Vi får håpe på det beste, sier Thomas Tuchel etter kampen.

Romelu Lukaku var tilbake på benken for Chelsea etter et lengre skadeavbrekk, og kunne se laget sitt ta ledelsen etter 25 minutter.

Trevoh Chalobah var på riktig sted da ballen havnet foran ham etter et hjørnespark. Unggutten hamret ballen opp i nettaket.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Da jeg var liten så jeg mye på Champions League, og nå spiller jeg her, sier Chalobah, som ble kåret til banens beste.

Chalobah sender Chelsea i ledelsen

Juventus var fryktelig nære å utligne, men rutinerte Thiago Silva vartet opp med en enorm redning på strek.

– Se det stopperspillet! Det er så deilig å se, utbrøt TV 2s fotballekspert Morten Langli.

To utrolige Chelsea-minutter

Andre omgang startet med et smell. Ti minutter var spilt da Reece James dempet ballen på brystet og hamret den i motsatt hjørne. Et nydelig mål av høyrebacken.

– Det er så vanvittig det han leverer, utbrøt TV 2s kommentator Robin Grov.

Reece James dobler ledelsen

To minutter senere smalt det igjen. Igjen var det akademispillerne til Chelsea som tok ansvar. Reece James og Ruben Loftus Cheek var borti ballen, før den havnet hos Callum Hudson-Odoi. Kantspilleren var nådeløs da han smalt ballen i motsatt hjørne.

– De herjer med Juventus! Juventus ser lamslåtte ut, sa Grov.

Unbelievable 💙👏🏻 — John Terry (@JohnTerry26) November 23, 2021

På overtid fikk Timo Werner æren av å gjøre ydmykelsen komplett. Tyskeren var sikker da han ble servert av Hakim Ziyech. 4-0.

Seieren sørger for at Chelsea og Juventus begge står med tolv poeng før den siste og avgjørende gruppespill-runden. Chelsea ligger foran Juventus på tabellen og vil dermed med sier over Zenit i siste kamp trolig sikre seg gruppeseieren.