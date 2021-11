Kraftig røykutvikling i eldre trebygg i Mandal

Politiet skriver på Twitter at de rykker ut til en melding om kraftig røykutvikling, som muligens har startet på et kjøkken.

– Det startet med røykutvkling. En person er gjort rede for, og en person i en annen boenhet er ikke det. Vi vet ikke om vedkommende er hjemme eller ikke, sier Lars Hyberg, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Klokken 21.13 melder politiet at brannen er slått ned og at det er startet utlufting. De opplyser at det ikke er noen personer inne på boenhetene som er berørt.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.58.