Den neste uka blir det razzia i Norges smøretrailer

Men smøresjefen er mest bekymret for at de små nasjonene kan jukse.

Razziaer har forekommet flere ganger i skiskyting, men da har det gjerne handlet om målrettede politiaksjoner mot lag og utøvere som mistenkes for dopingbruk.

Når det gjennomføres razzia mot blant annet Norges smøretrailer i Østersund i forbindelse med verdenscupstart denne uka er det derimot ikke politiet eller doping det handler om - men et preventivt grep for å hindre en annen type juks.

– Jeg håper det blir razzia hver dag de neste ti dagene, annen hver dag de påfølgende 20 dagene og hver tredje de neste 30. Jeg håper IBU gir full gass og tar dette på alvor, så ingen får lyst til å jukse, sier Norges smøresjef Tobias Dahl Fenre.

HÅPER PÅ GRUNDIGE KONTROLLER: Tobias Dahl Fenre. Foto: Vidar Ruud

Hele nasjoner kan utestenges

I sommer vedtok Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) å innføre forbud mot bruk av visse typer fluorprodukter, som har vært brukt for å gi utøverne en helt annen glid enn de ville hatt uten.

– IBU følger opp forbudet EU har innført på C8-fluor, ved å kjøre egne tester. Disse testene vil foregå på likest mulig måte som en vanlig dopingtest - de kommer og tar prøver av produktene vi har. Det blir en A-prøve og en B-prøve, opplyser Fenre.

Sanksjonene mot eventuelle regelbrudd vil neppe være veldig alvorlige ved første forseelse. Men ifølge smøresjefen risikerer man at hele nasjonen blir utestengt ved gjentatte brudd på reglene.

Det er heller ikke et totalt fluorforbud, for i første omgang er det kun C8-fluorprodukter som er bannlyst. Smøreteamene har fortsatt lov til å smøre med C6-fluorprodukter.

– Forskjellen på disse to produktene er veldig liten. C6, som nå er lov, inneholder mindre gift. De har vesentlig kortere halveringstid i naturen og i menneskekroppen, forklarer Fenre.

Koster flesk

Men selv om han mener C6-produktene ikke står noe tilbake for C8-produktene når det gjelder glid, tror han en del nasjoner kan la seg friste til å bruke den forbudte varianten likevel. Og det handler om økonomi.

– Jeg er ikke så bekymret for om noen jukser med produkter med tanke på at de skal gå fortere enn våre. Men en regel er en regel. For vår del ville vi spart millionbeløp om vi fortsatte som før med de gamle produktene. De minste nasjonene blir de mest skadelidende. Jeg er mer bekymret for at det blir veldig dyrt for små nasjoner å følge reglene. Jeg vil ikke mistenkeliggjøre noen, men heller sette søkelyset på at denne typen regelendringer rammer dem som har dårligst økonomi, sier Dahl Fenre.

Han sier de nylig produserte, godkjente fluorproduktene har en veiledende pris på ca 3000 kroner per boks i Norge.

– Det er ganske hårreisende. Vi bruker 8-12 bokser om dagen på konkurransedager, liksom.

– Hva kostet det før?

– Jeg husker ikke nøyaktig i fjor, men det har ligget på rundt 1500 kroner.

– Og hva betaler dere for de nye produktene?

– For oss har prisen ligget på mellom 50 til 70 euro per boks. Nå har den økt til opp mot 100 euro.

Samtidig tør han ikke utelukke at lovlige produkter kan vise seg å inneholde høyere fluorverdier enn det som er tillatt.

Aksepterer ikke tabber

EU-reglene forbyr produkter som inneholder fluor over en grenseverdi på 25 PPB (parts per billion).

– Her kan det være mange feilkilder. Du kan ha brukt et lovlig stoff, som ikke er rent nok fra produsent. Eller brukt en boks som har havnet feil, som du var sikker på var riktig. Eller bli tatt på fersken når du legger på feil produkt. Jeg ville opplevd det som svært problematisk om Norge hadde blitt tatt for noe i den sammenheng som ikke har en logisk forklaring. Det ville jeg absolutt ikke akseptert på noe vis.

– Men det kan skje uhell?

– Dette er på et såpass tidlig stadie at produsentene ikke nødvendigvis har fått testet nok. Hvis grensa går ved 25 ppb, og du blir målt til 26, så er du tatt. Men det er stor forskjell på 26 og 94, påpeker han.

– Blir dette første gang du utsettes for razzia?

– Definitivt. Men jeg er ikke så veldig bekymret for det som skjer i IBU. Jeg er mer bekymret for at for eksempel tollvesenet i Tyskland skal inn i lastebilen og sjekke pulver, for de vil ikke ha peiling på det de foretar seg. Men vi skal uansett ikke ha noe som er feil, sier Dahl Fenre.