Carrick avslører Solskjær-prat før kampen: – Han er en spesiell person

– Jeg må ærlig si at det har vært en berg-og-dal-bane de siste to dagene. Jeg står her med blandede følelser, sier Michael Carrick til TV 2.

Som midlertid manager ledet Carrick Manchester United videre fra Champions League-gruppen med 2-0-seier over Villarreal på bortebane tirsdag kveld.

Det var den første kampen etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken søndag.

– Resultatet er for Ole. Denne seieren er for ham, sier Carrick.

– Jeg tekstet og snakket med ham før kampen, og jeg kommer til å snakke med ham igjen snart. Han kommer til å være glad som alle andre for denne seieren. Det er den typen han er, og det beskriver ham. Han er en spesiell person, fortsetter den tidligere midtbanespilleren i intervjuet med TV 2.

Victor Lindelöf spilte en solid kamp i Manchester Uniteds midtforsvar. Også svensken roste Solskjær etter seieren på El Madrigal.

– Det har vært noen tøffe uker fordi vi ikke har fått de resultatene vi har ønsket, sier Victor Lindelöf til TV 2 etter kampen.

– Det har vært blandede følelser etter at Ole måtte gå. Det er en trener som har betydd mye for meg de siste årene, så jeg har mye å takke ham for. Det er blandede følelser, men det er veldig, veldig bra at vi som lag lyktes med å komme hit, prestere og ta tre poeng, fortsetter Sveriges landslagskaptein.

Manchester United vant 2-0 etter mål av Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho.

– Det var veldig gledelig å stå på sidelinjen og se spillerne vinne kampen. Det krevde innsats fra alle. Det har vært mye arbeid og innsats fra alle, sier Carrick.