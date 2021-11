Vänsterpartiet vil slippe fram Magdalena Andersson som ny statsminister

Da skal Riksdagen stemme for eller imot en mindretallsregjering ledet av Socialdemokraterna. Vänsterpartiet truet senest mandag med å stemme mot Andersson, som dermed ikke ville ha nok støtte til å bli godkjent.

Men etter nesten to uker dager med resultatløse forhandlinger for å få Vänsterpartiet til å godta henne som statsminister, kom Andersson tirsdag kveld omsider i mål.

Striden har først og fremst stått om pensjon, og Vänstern har særlig krevd at minstepensjonen økes snarlig.

Økt pensjon

Etter at Andersson og Vänsterns leder Nooshi Dadgostar møttes i finansdepartementet tirsdag kveld, kunne de presentere en avtale. Den innebærer at Vänstern vil slippe fram Andersson under avstemningen i Riksdagen, bekrefter Dadgostar.

Avtalen betyr dessuten at de pensjonistene som får minst i dag, vil få økte utbetalinger.

– Det kommer til å innebære at omkring 700.000 pensjonister får opptil 1.000 kroner mer i lommeboken hver måned. Det endrede boligtillegget blir betalt ut fra og med 1. januar 2023, står det på partienes nettsider.

Harde budsjettforhandlinger

I motsetning til i Norge er det i Sverige et direkte innsettingsvedtak for nye regjeringer, som må skje i Riksdagen.

Andersson trenger imidlertid ikke å ha flertallet med seg – hun må bare sørge for at ikke flertallet stemmer nei til henne. Centerpartiet har allerede sagt seg villige til å stemme avholdende, og det er dette hun også har forhandlet for å få Vänsterpartiet til å gjøre.

Dersom hun blir valgt til statsminister, vil regjeringen bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet ta over fredag. Andersson har erkjent at det ligger an til harde forhandlinger i Riksdagen for å få gjennom budsjetter og andre saker.

Andersson tok over som Socialdemokraternas partileder da Stefan Löfven ga seg tidligere i høst.

(©NTB)