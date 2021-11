Advokat: – Det er lov å klage på naboens julelys

– Det finnes ingen lover som konkret omhandler julelys, men både borettslagsloven og eierseksjonsloven har generelle regler som sier at man ikke skal bruke boligen på en måte som er til urimelig ulempe for naboen, sier advokat Line C.B. Bjerkek i Norske Boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding.

Mange liker å henge opp julelys på balkongen eller langs husveggen. Dersom naboens julelys skulle bli for plagsomt, råder Bjerkek folk til å aller først ta opp problemet med den aktuelle naboen.

– Prøv først med en vennlig oppfordring om å slukke lysene til et fast tidspunkt på kvelden, som bør være vanlig leggetid for folk flest. Om det ikke fører fram, er det styret man må kontakte og klage til, sier hun.

Hun sier at styret deretter eventuelt kan pålegge beboeren å slukke lysene til et fast tidspunkt på kvelden.

For private eneboliger er det vanskeligere for å få medhold i klager på naboens julebelysning på grunn av større avstand mellom husene.

– Med god plass mellom husene skal det mye til for at dette skal oppleves som en urimelig plage for naboen, sier Bjerkek.