Fryktet 2021-sesongen etter en kamp i Roma – nå gliser verdensåtteren større enn noen gang

– Jeg kan for resten av livet si at jeg har vært topp ti i verden. Det er noe som alltid kan høres bra ut.

Det sier Casper Ruud om det uvirkelige året han har lagt bak seg. TV 2 møter 22-åringen fra Snarøya på hotellet spillerne i årets ATP-sluttspill bor midt i smørøyet av Torino, søndag morgen.

Kvelden før røk Ruud ut av semifinalen mot Daniil Medvedev. Det etter å ha tatt seg videre fra gruppen etter kamper mot verdensener Novak Djokovic, Andrej Rublev og Cameron Norrie.

Uken i Torino var bare prikken over i'en for nordmannen i 2021. Etter 73 kamper denne sesongen har han vunnet fem titler samtidig som han klatret fra 27. plass på rangeringen over de beste tennisspillerne i verden til nummer åtte.

– Jeg sitter igjen med mange positive følelser. Man er alltid litt tom for ord mot slutten av et år. Nå er det ikke helt ferdig på grunn av Davis Cup (landskamp i Oslo til helgen journ.anm.) , men ATP-touren er over for i år. Jeg er fornøyd med alt jeg har fått til, sier han.

Sesongstart i karantene

Ruud er den spilleren som er rangert innenfor topp ti i verden med nest flest kamper i 2021. 23 turneringer, i tillegg til en opptreden i Davis Cup, har han lagt bak seg. Ruud erkjenner at han er sliten i både kropp og sinn, men samtidig så legger de gode resultatene en solid demper på akkurat det.

– Det har vært gøy og ikke minst så har det vært mye læring. Man er en idrettsutøver 24/7 med noen fridager her og der. Men jeg er alltid klar over hva som skal skje de neste dagene eller den neste uken. Jeg er alltid på jobb selv om man prøver å koble av.

Sesongen startet med å tilbringe over én måned i Melbourne. Før én ATP 250-turnering i Melbourne og deretter Australian Open måtte nemlig nordmannen sitte i karantene i Australia i 15 dager.

Han er klar på at det i høst har vært vesentlig mye enklere å leve et liv som toppidrettsutøver enn det var i første halvdel av 2021. En litt spesiell statistikk ble imidlertid ført opp på mobilen i den hektiske koronavåren.

– Jeg holdt telling på hvor mange covid-tester jeg tok fra jeg kom til Australia og fram til US Open i august. Da jeg kom til US Open hadde jeg tatt 112 tester. Jeg ble temmelig lei av å spytte i glass og få den greia opp i nesen, sier Ruud og gliser mens han demonstrerer med hånda hvordan testpinnen ble ført inn.

Fryktet 2021

Vi skrur tiden tilbake til februar 2020. I Buenos Aires vinner Ruud sin første ATP-tittel noensinne før han to uker senere når finalen i Chile Open. Ruud beskriver selv at han på daværende tidspunkt følte seg i sitt livs form og så stoppet hele verden opp.

Koronaviruset inntok hele kloden og alt av turneringer ble avlyst. De fem neste månedene gikk til trening for Ruud før han i august kom i gang igjen med kamper. I september 2020 nådde han sin første semifinale i en ATP 1000-turnering i Roma.

Akkurat det satt i som en liten frykt da 2021-sesongen startet.

– Det som er spennende, men noen ganger tøft, med tennis er at det absolutt ikke er noen garantier. Ingenting kommer gratis. Jeg klarte å følge opp en semifinale i en ATP 1000-turnering i fjor med to semifinaler i ATP 1000-turneringer i vår. Etter de ukene begynte jeg å innse, kanskje ikke sånn at «jeg har klart det», men at jeg føler meg mer selvsikker på at jeg hører hjemme på dette nivået, sier Ruud.

– Nå har du fem titler, en åttendeplass på verdensrankingen og en semifinale i ATP-sluttspillet å forsvare til 2022. Gjør det deg nervøs?

– Det roer nervene litt faktisk. Neste år blir et år jeg må vise at dette forhåpentligvis er noe jeg kan oppnå flere ganger og at det ikke bare ble med det ene året. Jeg er klar for det. Jeg håper jeg kan bygge opp en liten respekt hos motstanderne. Jeg har mye å bevise neste år. Jeg prøver alltid å levere minst like bra som det forrige året og helst bedre.