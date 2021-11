Sverre Myrli (Ap) konfrontert med tidligere forhold: – Har ingenting å skjule

Kandidatene til å overta for Eva Kristin Hansen granskes nøye. Ap-politiker Sverre Myrli forteller at han er spurt om et forhold han hadde på 90–tallet.

Tirsdag kveld var det fortsatt ikke klart hvem valgkomiteen til Arbeiderpartiet vil innstille som ny stortingspresident etter Eva Kristin Hansen, som har varslet sin avgang etter pendlerbolig-skandalen.

Men det er tydelig at mulige kandidater er sjekket nøye for både økonomiske forhold, og andre forhold.

Også partiledelsen er tett koblet på i kabalen som nå legges.

– Brukt mot meg

Sverre Myrli sitter i presidentskapet i dag som 4. visepresident, og er dermed ikke en unaturlig kandidat til å rykke opp til Hansens posisjon.

Myrli sier at han har fått spørsmål i samtaler med partiledelsen om et forhold med en ung kvinne tilbake til 90-tallet.

– Jeg bekreftet at vi var sammen noen måneder før vi gikk hvert til vårt. Hun var 18 og jeg var 26. Jeg var nyvalgt på Stortinget, og hun var aktiv i AUF, noe jeg også var, forteller han.

– Jeg vet ikke hvorfor det blir brukt mot meg, legger han til.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Også Aftenposten skriver tirsdag kveld om hvordan Ap-ledelsen nå gransker eldre forhold i jakten på ny stortingspresident.

Myrli forteller at han ble kjent med at det gikk «damehistorier» om ham i forbindelse med jakten på en ny president, og sier at han har gitt partiledelsen beskjed om at han ikke finner seg i at det blir brukt mot ham.

– Jeg hadde ikke flere forhold enn jeg husker, og har ingenting å skjule, sier Myrli.

– Har du et ønske om å bli stortingspresident?

– Jeg har valgt å gi kommentarer til dette, og så må partiledelsen og valgkomiteen svare videre.

Han oppfatter at noen bruker «ryktespredningen» bevisst mot ham.

– Ja, jeg kan ikke skjønne noe annet.

HAR INGEN KOMMENTAR: Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet. Foto: Lise Åserud/NTB

Valgkomiteens leder Åsmund Aukrust og partisekretær Kjersti Stenseng var i møte sammen rundt 12.30 tirsdag.

Ingen av dem ønsker å kommentere Myrlis uttalelser.

– Jeg har ingen kommentar, skriver Stenseng i en tekstmelding til TV 2.

– Valgkomiteen jobber fortsatt, sier Aukrust, rundt klokken 19.30 tirsdag kveld.

To høyaktuelle navn

Flere kilder med innsikt i valgkomiteens arbeid forteller at det i jakten etter en erstatter for Hansen har vært vurdert mange alternativer. Hovedmålet er å finne en presidentkandidat med høy troverdighet – uten skjeletter i skapet. Det skal også ha vært vurdert å erstatte Hansen med en mann. Siden Ap skal ha en kvinne og en mann i presidentskapet vil i så fall Myrli ryke ut.

Rollen som president krever en viss erfaring med stortingsarbeid, og dermed er alle de ferskeste stortingsrepresentantene utelukket.

JOBBER FORTSATT: Stortingspolitiker Åsmund Aukrust (Ap) leder valgkomiteen som skal finne ny stortingspresident etter at Eva Kristin Hansen trakk seg pga. saken om pendlerleiligheter. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Skal Hansen erstattes med en kvinne, er det to som peker seg ut som peker seg ut som aktuelle.

Lise Christoffersen og Kari Henriksen er blant de mest erfarne Ap-kvinnene på Stortinget.

Parlamentarisk leder Rigmor Aasrud, som har både lang erfaring som statsråd og stortingsrepresentant, er for viktig i den rollen hun har til at det er ønskelig å flytte på henne.

Lene Vågslid har sittet 11 år på Stortinget, og har både nok erfaring og tyngde til å ta rollen, men skal være godt fornøyd med rollen som leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Administrasjonen venter på politiet

Eva Kristin Hansen sa torsdag forrige uke at hun ville trekke seg, etter at det ble varslet politietterforskning knyttet til pendlerbolig-komplekset.

Fredag var både fungerende president Svein Harberg (H) og stortingsdirektør Marianne Andreassen opptatt av å få klarhet i rammene for politiets etterforskning, og direktøren varslet at hun ville kontakte politiet for å få en avklaring, men dette er ikke aktuelt lenger, opplyser Andreassen til TV 2 tirsdag.

– Politiet har mottatt kontaktperson hos oss, og vi avventer nå at de tar kontakt med oss, sier Andreassen i et skriftlig svar til TV 2.

BEREDT: Stortingsdirektør Marianne Andreassen er beredt på at også Stortingets administrasjon må sees i kortene i forbindelse med pendlerbolig-saken. Foto: Per Haugen / TV 2

Slik saken utviklet seg mener hun det ikke lenger er naturlig for henne å kontakte Oslo politidistrikt utover de initiativ de nå selv tar i forbindelse med etterforskningen som er satt i gang rundt pendlerboligene.

– Oslo statsavokatembeter har uttalt at det er en etterforskning på sak, og at det er for tidlig å si om det er individer som skal etterforskes, sier Andreassen.

Frp-leder Sylvi Listhaug har også satt et kritisk søkelys på administrasjonens rolle i skandalen, og sendt 18 spørsmål de vil ha svar på fra direktøren. Disse skal etter planen besvares onsdag.

Utsatt frist

Parallelt med etterforskningen pågår det også en skatterevisjon av alle ordningene og ytelsene for stortingsrepresentantene, som blant annet omfatter pendlerboligordningen.

Skatterevisjonen gjennomføres av advokatfirmaet Grette på oppdrag for Stortingets administrasjon.

De har fått utsatt frist fra 30. november til 15. desember, opplyser Stortingets administrasjon til TV 2.

Utsettelsen skyldes at det har tatt tid før skatterevisjonen har fått svar på spørsmål som er stilt Skattedirektoratet, og skatterevisjonen venter fortsatt på svar fra Skattedirektoratet på noen av spørsmålene som er stilt.