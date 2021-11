Drømmestart start for Carrick:– Resultatet er for Ole

Manchester United er klare for sluttspillet av Champions League etter tirsdagens seier over Villarreal.

Villarreal-Manchester United 0-2 (0-0)

Litt over to døgn har gått siden Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i Manchester United.

Tirsdag var det duket for den første testen til «nye» Manchester United.

Michael Carrick gjorde flere endringer i startelleveren, men det tok lang tid før det gnistret av United-laget.

Carrick avslører Solskjær-samtale overfor TV 2

Ti minutter før slutt eksploderte det. Først var Cristiano Ronaldo nådeløs da Villarreal rotet det til. Ti minutter senere doblet Jadon Sancho ledelsen med en vakker avslutning.

– Resultatet er for Ole. Dette er en seier for ham, sier Michael Carrick til TV 2 etter kampen.

Seieren sørger for at Manchester United er sikret avansement fra gruppespillet.

– Spørsmålene var mange før matchen. Carrick hadde et laguttak som fikk oss til å heve på øyenbrynene, men han leverer en prestasjon og et resultat som er en Manchester United-legende verdig, sier Alsaker.

DRØMMESTART: Michael Carrick kunne juble opp mot United-supporterne som hadde dratt til Spania for å følge laget sitt. Foto: Alberto Saiz

– Jeg er stolt av guttene

Det er lite å si om første omgang, men i andre omgang viste Michael Carricks spillere hva de er kapable til.

Lindelöf om Solskjær-sparkingen: – Blandede følelser

– La oss være ærlig. Jeg tror ikke vi kunne håpet på å komme ut her og spille fin fotball fra starten. Når man har fått tøffe resultater mot seg og ikke er i form, da er det ikke lett å få alt til å klikke med en gang. På en måte er dette den beste måten vi kunne vinne på. Vi måtte vise karakter og kjempe for det, sier Carrick etter kampen.

Lagkaptein Harry Maguire er en av spillerne som har pekt på seg selv etter at Solskjær måtte gå. Tirsdag var smilet tilbake hos midtstopperen.

– Det er massivt. Det er massivt for sesongen vår. De siste månedene har ikke vært i nærheten av gode nok. Vi vet at det har vært tøft for supporterne vår den siste tiden. Dette var en god start, nå må vi bare fortsette.

Sammen med midtstopper-kollega Victor Lindelöf hadde de bortimot full kontroll på spanjolene.

– Jeg er stolt av guttene i dag, sier Lindelöf til TV 2.

– Vi vet at om vi holder nullen bakover, så har vi gode nok spillere til å score mål i motsatt ende, sier svensken.

Manchester United's Portuguese forward Cristiano Ronaldo celebrates with teammates after scoring a goal during the UEFA Champions League Group F football match between Villarreal CF and Manchester United, at La Ceramica stadium in Vila-real on November 23, 2021. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) Foto: JOSE JORDAN

– Bærer preg av at de ikke trenger å vinne

Men til tross for manager-byttet var det lite som tydet på radikale endringer på gressmatten.

– Det er ingenting som tyder på at Carricks inntreden har gjort store inntrykk ennå, sa Øyvind Alsaker etter 15 minutter.

Manchester United fortsatte å slite med å komme til de store målsjansene. Dermed gikk lagene til pause med 0-0.

– Det har vært kontrollert og passivt-aggressivt av Manchester United. Kampen bærer litt av det er en kamp Manchester United ikke trenger å vinne. De står halvhøyt, jager ikke i flokk og avventer, oppsummerte TV 2s fotballekspert Morten Langli i pausen.

Avgjorde mot slutten av kampen

Se den utrolige de Gea-redningen!

15 minutter ut i andre omgang var det hjemmelaget som var farlig frempå. Manu Trigueros dro til, men David de Gea vartet opp med en fantastisk redning.

– For et keeperspill, for et keeperspill! Utbrøt TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Har han noen gang vært bedre? Spurte Øyvind Alsaker.

Det fikk Michael Carrick til å ta grep. Bruno Fernandes og Marcus Rashford ble sendt inn for å endre kampbildet. Kort tid senere var Fernandes nest sist på ballen da Sancho fikk en gedigen mulighet, men bommet.

Tolv minutter før slutt skulle den endelig lykkes for Carricks menn. Fred var våken da han snappet ballen fra Étienne Capoue. Ballen havnet hos Cristiano Ronaldo, som lobbet den over Villarreal-keeperen.

– Nå har de alle muligheter til å ta seg videre til sluttspillet, sa Semb.

To minutter før slutt doblet Jadon Sancho ledelsen med et vakkert mål. Dermed er Manchester United sikret avansement fra gruppespillet.