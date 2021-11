Logan Paul postet bilde fra norsk storby

YouTube-stjernen Logan Paul (26) har skapt flere store overskrifter de siste årene. Ut fra hans siste Insta-post, kan man lure på om Paul nå befinner seg i Norge.

Torsdag ettermiddag postet han et bilde fra Bergen sentrum til sine 21,4 millioner følgere på Instragram.

STORY: Youtube-stjernen postet bilde på sin Instragram-story. Foto: Instagram

Det et julemarked i nærheten av Bryggen den amerikanske vloggeren har postet bilde av. I bakgrunnen ser man Fløyfjellet.

Tjent store summer på boksing

Paul har de siste årene skapt flere overskrifter etter sine runder i bokseringen.

I 2018 møtte Paul britiske KSI i den første profesjonelle boksekampen mellom to YouTubere. Siden har denne undersjangeren av boksing vokst betraktelig.

Ifølge Jake Paul, valgte 1,5 millioner mennesker å betale for å se kampen mellom ham og den tidligere UFC-utøveren Ben Askren i April. Det vil i så fall bety at kampen genererte inntekter på 75 millioner dollar, drøyt 620 millioner kroner.

Kontroversiell YouTuber

26-åringen ble først kjent via YouTube, hvor han i skrivende stund har over 23 millioner abonnenter.

Han ble for alvor kjent i 2018 da han la ut en video av et japansk selvmordsoffer, noe han mottok massiv kritikk for. Opptaket ble gjort i Aokigahara, som er også er kjent som «den japanske selvmordsskogen» og videoen ble sett hele seks millioner ganger før den ble slettet.

Paul gikk senere ut å beklaget videoen.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. La meg starte med dette: Jeg beklager. Dette er første gang jeg har fått slik kritikk, fordi jeg aldri har gjort en så stor feil før, skrev han på Twitter.

Lillebroren til Paul, Jake (24), er også kjent via Youtube og har skapt sine egne overskrifter opp gjennom.

I fjor ble han pågrepet og siktet for plyndring under de massive demonstrasjonene etter drapet på George Floyd.