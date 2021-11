WHO med nedslående beskjed om koronasituasjonen i Europa

Den siste tiden har flere europeiske land opplevd smitteøkning, og mange land har valgt å stenge ned.

Dette har ført til store demonstrasjoner mot nedstenginger og vaksinekrav i blant annet Østerrike, Nederland og Belgia.

Europa ligger an til å overstige to millioner koronadødsfall innen mars neste år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Nå sier Verdens helseorganisasjon at korona er den vanligste årsaken til dødsfall i Europa, ifølge avisen The Guardian.

Det samme gjelder i Sentral-Asia.

– I dag er smittesituasjonen i Europa og Sentral-Asia veldig alvorlig. Vi står foran en utfordrende vinter, men vi bør ikke være uten håp, sier WHOs europasjef Hans Kluge.

Tror antall dødsfall vil dobles

Organisasjonen anslår at 700.000 mennesker i Europa kan dø av koronaviruset innen våren, altså at tallet på koronadøde nærmest vil dobles denne vinteren.

BEKYMRET: WHOs europasjef Hans Kluge sier smittesituasjonen i Europa er svært alvorlig. Foto: AFP

Antall rapporterte dødsfall steg til nesten 4.200 om dagen i Europa forrige uke. Det er en dobling av antallet som ble registrert i september, ifølge WHO. Det totalet antallet koronadødsfall i regionen har allerede passert 1,5 millioner.

WHOs europasjef mener likevel det er håp.

– Vi kan alle, myndigheter, helsemyndigheter og privatpersoner, gjøre en innsats mot pandemien, sier Kluge.

– Tre viktige faktorer

WHO oppsummerer tre faktorer som fører til økning i antall koronasmittede i Europa: Deltavarianten som smitter mer, lettelser av tiltak og at en stor andel av befolkningen i flere land ikke er vaksinert.

– Vi kan vente at det blir høyt eller ekstremt høyt press på sykehusplassene i 25 land og høyt eller ekstremt høyt press på intensivkapasiteten i 49 av 53 land, sier Kluge.

REAKSJONER: Det såkalte «grønne passet» har vakt store reaksjoner i Italia Foto: AP

Store demonstrasjoner

I flere europeiske land har det den siste tiden vært store demonstrasjoner mot nedstengninger og vaksinekrav, og viser en splittelse i samfunnet. Flere steder i Norge har det også vært demonstrasjoner mot koronasertifikat, i noe mindre skala.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ikke særlig overrasket over reaksjonene.

– Det er ikke så rart at mange av koronatiltakene som nå innføres i Europa møter motstand, spesielt i land som stenger ned eller pålegger vaksinering av alle innbyggere, sa Nakstad til NTB torsdag.

– Dessverre ser man tegn til økt splittelse i enkelte land, og det kan nok gjøre det vanskeligere å håndtere pandemien godt gjennom vinteren, sier Nakstad.