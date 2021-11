Klopp ordknapp om Liverpools store floke

Se Liverpool-Porto på TV 2 Sport Premium og Play onsdag fra klokken 20.45!



30. juni 2023.

Det er datoen hvor kontraktene til en av verdens mest fryktede angrepstrioer går ut.

Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino har alle kontrakter som utgår sommeren 2023. Liverpool har dermed en stor og viktig oppgave foran seg.

Skal de fornye kontrakten til alle? Skal de selge én eller flere av dem?

Det er spørsmål Liverpool bør finne ut av i løpet av denne sesongen.

Dersom de ikke finner ut av det, da står de i fare for å gå inn i en ny sesong hvor alle tre er på siste kontraktsår. Da kan man risikere å miste alle gratis sommeren 2023.

– Ja, vi har planer, men jeg kan ikke gi dere noen oppdateringer. Disse tingene skjer utenfor offentligheten.

– Men vi snakker selvsagt sammen, det er egentlig alt jeg kan si om det, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp til TV 2.

Mener de må fleske til med en storfisk om de skal erstatte en av dem

Salah, Mané og Firmino vil alle være over 30 år gamle sommeren 2023. Men det er heller ingen garanti at alle tre ønsker å forlenge med Liverpool heller.

– Det er jo egentlig ingen grunn til å selge dem. Og hvor mange klubber er villig til å gi skikkelig mye penger for spillere over 30 år, med ett år igjen på kontrakten?

Det sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

SUKSESS: Jürgen Klopp og stjernetrioen på topp har gitt supporterne mye å juble over de siste sesongene. Foto: Tim Keeton

Han mener likevel at dersom klubben velger å erstatte dem. Da må de sikte høyt.

– Dersom de skal fornye stallen nå, da må de fleske til med noe virkelig stort. Da snakker vi navn som Kylian Mbappé eller Erling Braut Haaland. Dersom de skal fortsette å være blant de beste i verden, da må de hente på den hyllen, sier Stamsø-Møller.

– Det viktigste er å beholde Mohamed Salah. Han holder seg utrolig bra og har tatt enda større steg denne sesongen. Han har aldri vært høyere på verdens beste-skalaen, mener TV 2s ekspert.

Kollega Morten Langli er klar på hvem han mener er viktigst å forlenge med.

1. Mohamed Salah.

2. Sadio Mané.

3. Roberto Firmino.

– Jeg er usikker på om de trenger å fornye noe nå. Men at angrepet må fornyes før eller siden er jo opplagt. De traff kjempebra på Diogo Jota, så de har jo forynget seg litt allerede, sier Langli.

Jota er allerede hentet inn og har tatt vare på de mulighetene han har fått av Klopp. Det samme har unggutten Harvey Elliott (18), som dessverre pådro seg en alvorlig ankelskade mot Leeds.

18-åringen fikk tillit som indreløper i starten av sesongen, men er i utgangspunktet kantspiller. Så det gjenstår å se hvor Klopp velger å satse på stortalentet.

Onsdag kveld er det stor sjanse for at flere unggutter får forsøke seg i rollene til Liverpools supertrio. Klopps lag er allerede klare for sluttspillet i Champions League. På spørsmål fra TV 2 om han kommer til å bruke de gjenstående gruppespillkampene til å hvile noen av stjernene, svarer tyskeren bekreftende.

– Ja, vi er nødt til å gjøre det. Vi må ta hensyn til kampprogrammet vårt. Kampene kommer som hagl fremover. Men uansett hvem som spiller, så kommer vi til å gi alt, understreker Liverpool-sjefen.

De neste 14 dagene har Liverpool fem kamper (Porto, Southampton, Everton, Wolverhampton og AC Milan).

