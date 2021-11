Fersk måling: Matthew McConaughey leder guvernør-kampen i Texas

Aviser som TMZ, New York Post og Boston Globe skriver at 51-åringer ligger an til å bli guvernør.

TMZ skriver at Oscar-vinneren fortsatt ikke har sagt med sikkerhet at han ønsker å bli guvernør, men at han likevel leder.

Meningsmåling

De nevnte avisene skriver at skuespilleren hadde vunnet dersom valget var i dag, og referer blant annet til en undersøkelse gjort av The Dallas Morning News.

Han leder altså angivelig over den sittende republikanske guvernøren Greg Abbott. Utfordreren fra det demokratisket partiet, Beto O'Rourke, er også bak McConaughey på målingen.

Det var i mars at aviser som Page Six kunne fortelle at McConaughey vurderte å stille til guvernør, men etter utspillet i vår har han ikke snakket så mye om det potensielle karrierebyttet.

Prisvinnende skuespiller

Skuespilleren har mange priser og nominasjoner under beltet, henholdsvis 49 og 86, ifølge IMDB.

I 2014 vant han en Oscar-statuett for rollen i «Dallas Buyers Club». I senere år har han gjort seg bemerket i serier som «True Detective» og filmer som «The Gentlemen».

I 2005 ble han for øvrig kåret til «Verdens mest sexy mann» av People Magazine.