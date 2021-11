Skal krasje asteroide ut av kurs

Sjå for deg at ein svær asteroide rasar mot jordkloden. Når den treff, vil den øydelegge jorda slik vi kjenner den. Er asteroiden stor nok, kan den pulverisere heile planeten.

Men så, i siste liten, dundrar eit romfartøy inn i asteroiden og klarer å slå den ut av kurs. Dermed er kloden redda.

Det høyrest kanskje ut som science-fiction. Liknande scenario har gitt liv til fleire Hollywood-filmar, som «Armageddon» i 1998.

Men i vårt scenario er redninga på ekte. Vel, den kan iallfall bli det ein gong i framtida dersom Nasa lykkast med sitt historiske eksperiment.

Sjå video lenger nede i artikkelen.

Megasmell

Det viktigaste først: Det er ingen asteroide på veg mot jorda.

Som vi veit om, iallfall.

2022: Kollisjonen er venta å skje i slutten av september neste år. Foto: Illustrasjon av Nasa

Men ein dag kan det skje, og for å vere førebudd skal no Nasa skyte opp eit romfartøy som etter planen skal kollidere med asteroiden Dimorphos. Målet er at samanstøyten blir så kraftig at asteroiden blir røska ut av bane.

– Dette er for å teste teknologien no før vi treng den, seier Dr. Nancy Chabot, som koordinerer Dart-prosjektet til Nasa.

Dette er det første forsøket i sitt slag, og i denne videoen viser Nasa korleis dei skal lykkast.

Det er ikkje snakk om å blåse asteroiden til himmels. Det skal berre ei mikroskopisk kurs-endring til for å oppnå ønska effekt. Chabot forklarer at dersom ein oppdagar ein potensielt farleg asteroide i god tid, vil det vere tilstrekkeleg å få asteroiden berre ørlite ut av bane.

– Ein liten puff vil ende opp med å bli ei stor endring i asteroidens framtidige kurs. Og dermed vil ikkje asteroiden og jorda lenger vere på kollisjonskurs, seier Chabot.

Kolliderer neste haust

Men ting tar tid i verdensrommet. Romfartøyet vil bli skutt opp frå California onsdag, men samanstøtyten skjer først i slutten av september 2022. Deretter vil det ta noko tid å måle om kollisjonen faktisk har fått asteroiden til å endre kurs. Men Nasa har trua.

– Ein asteroide utrydda dinosaurane. No kan vi faktisk gjere noko med det. Det er berre heilt fantastisk, seier Nasa-ingeniør Elena Adams i ein video publisert av Nasa.

Romfartøyet, som no set kursen for å kollidere i 24 000 kilometer i timen, har ein prislapp på rundt tre milliardar norske kroner.