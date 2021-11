Poeten Robert Bly er død, 94 år gammel

Minnesota-avisen Star Tribune melder at Bly døde søndag i sitt hjem i Minneapolis. Han døde en drøy måned før han ville ha fylt 95 år og familien var til stede, skriver avisen.

– Han følte ikke smerte. Vi spilte Chopin hele dagen før, og alle barna hans var til stede. Da han tok sitt siste pust, var det med et hallelujah, sier datteren, Mary Bly.

Bly ble kjent for sine dikt om rurale Minnesota og gjorde seg bemerket som krigsmotstander under Vietnam-krigen. I tillegg huskes han for å ha hjulpet menn å komme i kontakt med sine følelser, skriver Star Tribune.

Han oversatte flere verk til engelsk, blant annet Henrik Ibsens «Peer Gynt» og Knut Hamsuns «Sult».

Bly ble i 2000 tildelt Bjørnsonordenen, Norges eneste litterære fortjenesteorden.

På farssiden kommer familiens hans fra Bleie i Hardanger, på morssiden fra Beitstad i Trøndelag og Lunner på Hadeland.