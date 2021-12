For tre år siden fikk Svein Stang et ultimatum – et valg mellom liv og død

Selv om kroppen var tynt til bristepunktet av tungt rusmisbruk over mange år, var Svein Stang (58) fast bestemt på å holde på livet han levde i hovedstaden. Så fikk han en overdose.

Svein Stang sitter godt plantet i godstolen, mens han knuger ciderboksen i den ene hånda og sigaretten i den andre. Han er i full sving med å fortelle om rotta han akkurat så luske rundt i hønsegården på utsiden av stuevinduet.

– Det som var så rart, var at den hadde flere farger. Den var både hvit og brun! Men det kan da ikke ha vært en hetterotte?, sier han og sperrer opp øynene.

Hønseflokken er på vinterferie, men sekken med sagflis står igjen. Svein undres på om det er den som har fristet gnageren så tett på folk.

OVERRASKELSER: Petter har tatt med seg noen overraskelser til Svein. En av dem er et håndskrevet brev fra Petters datter Ingrid (9). Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

58-åringen har akkurat startet dagen på Farsund omsorgssenter idet Petter Nyquist og TV 2 entrer leiligheten hans.

Det er kun dager igjen til premieren på TV-serien «Petter og Svein stikker», så i dag er planen å gi frisyren en real overhaling hos Husham i sentrum. Svein lyser opp idet han og Petter snakker om kameraten på frisørsalongen.

– Han har en massasjestol der. Den må dere prøve, for den er god altså, sier han.

Selv om Svein har flyttet fra sine vante omgivelser i hovedstaden, har han fortsatt snakketøyet i orden, og evnen til å stifte nye bekjentskaper hvor enn han går.

Ville ikke endre livsstilen

Det er likevel mye som har forandret seg i Sveins liv de siste årene. Da han og Petters veier tilfeldigvis krysset en novemberdag i 2014, levde 58-åringen et liv på gata i Oslo.

GODE KAMERATER: Svein har blitt kjent med frisør Husham i Farsund, og her får sveisen en oppfriskning før premieren av «Petter og Svein stikker». Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Den da 51 år gamle Svein var tungt rusavhengig, bodde på hospits og solgte Erlik Oslo-magasiner for å tjene til livets opphold. Det hadde han heller ikke tenkt å endre på.

– Jeg skal ha det bra jeg, den siste tiden jeg har igjen av livet mitt. Jeg vil ikke leve som en asket og prøve å gjøre alt riktig for å leve to måneder ekstra, sa Svein til Petter i 2014, under filmingen av den første dokumentaren om gatemiljøet, «Petter Uteligger».

Allerede den gang var Svein alvorlig syk. Nyresvikt er en vanlig konsekvens av langvarig rusmisbruk med sprøyte. Svein gikk til dialyse for å rense blodet flere ganger i uka, men den gang kom sykehusbesøkene i andre rekke.

– Før var jeg mer opptatt av å få i meg dop, og så kunne jeg tenke på å komme meg til dialyse, forteller Svein.

Svein (51) på hyppige sykehusbesøk: – Ganske behagelig at folk steller med deg

Han visste at han var syk, men bevisstheten rundt hvor alvorlig det var, fikk ikke slå rot i Sveins hode.

Et valg mellom liv og død

En glohet sommerdag i 2018 ble han imidlertid innhentet av realiteten. Svein hadde akkurat forlatt sykehuset etter dialyse og var klar for å sette et skudd heroin. Denne gangen ble det en overdose.

– Det siste jeg husker, er at jeg satte sprøyta i ræva, og så gikk lyset. Jeg datt på trynet ut av sprøyterommet, og så bar det inn på sykehus igjen, sier Svein.

Nå var det virkelig alvor, og beskjeden han fikk fra helsepersonellet var klokkeklar.

– Nå får det være nok, sa de. Jeg måtte ta et valg om jeg ville leve, eller ikke.

Svein var kommet til siste stadium av nyresvikt, og det eneste som ville holde ham i live var om han nå fulgte dialysene slavisk. Han fikk beskjed om at en nyretransplantasjon ville være for heftig kost for en allerede utslitt kropp.

Ville leve

Den før så bastante Svein, som hadde slått fast at han ville fortsette det livet han levde på gata, endret mening. Svein ville leve.

Nøyaktig hva som fikk ham til å snu, er vanskelig for ham å sette ord på.

– Det føltes bare naturlig der og da, svarer Svein.

I løpet av praten er det dog et tema som går igjen. Svein setter stor pris på de sterke relasjonene han har fått de siste årene. Og det at han og Petter møttes tilfeldig på gata for sju år siden, ble på mange måter en katalysator.

MØTTES PÅ GATA: Svein og Petter møtte hverandre da Petter Nyquist skulle leve i 52 dager på gata i Oslo i 2014. Siden har de Foto: Petter Nyquist

– Petter har liksom vært eneste faste bindeleddet mellom meg og resten av verden, for å si det sånn, begynner Svein før han legger til:

– Det er ikke bare Petter, men det er jo familien til Petter også. Jeg har fått en liten ekstrafamilie, og det er veldig koselig.

På stuebordet ligger et håndskrevet brev fra Petters ni år gamle datter Ingrid, adressert til «onkel Svein».

«Hei Svein. Jeg håper du har det bra. Gleder meg supermye til jul. Da skal vi ha det kjempekoselig. Jeg savner deg. Det var ikke nok med bilkjøringa».

Svein har også gjenvunnet kontakten med flere av sine nærmeste familiemedlemmer, noe TV-seerne får se i den nye serien «Petter og Svein stikker».

BREV TIL SVEIN: Petters datter Ingrid (9) sendte med et håndskrevet brev til Svein. Vedlagt var også et nytt armbånd hun hadde laget. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

En overraskende telefon

Et av de sterkeste møtene, som publikum får være vitne til, er Sveins besøk hos sønnen Benjamin og fosterforeldrene hans i Stord. At de skulle treffe hverandre igjen var ikke selvsagt, men også et resultat av Petter og Sveins møte i 2014.

– I en bisetning i den første serien, nevner Svein sønnen med navn. Den gang trodde jeg han tøyset, så jeg tenkte ikke mer over det, forklarer Petter.

Etter at serien har gått på TV i 2015, får Petter plutselig en telefon. Det er Benjamins fostermor, Kjersti, som er på tråden. Det viser seg at de lenge har lett etter Svein, men uten hell. Nå ber de om et møte.

Petter innrømmer at han umiddelbart ble redd for hva han hadde stelt i stand.

– Først brukte jeg mye tid på å finne ut av hvordan og når jeg skulle si det til Svein. Det var viktig å ta hensyn til dagsformen hans for å overlevere et slikt budskap, sier han.

På reise med Svein Stang: – Gjorde noen sterke inntrykk

– Det sterkeste møtet

Etter dialog med fosterforeldrene og barnevernet, ble det til slutt avtalt et møte hjemme hos Petter i Bærum.

– Det er det sterkeste møtet jeg har vært med på, bedyrer Petter.

Han observerte det hele på avstand, og minnes at Benjamin knuget hardt rundt fostermorens hånd før han plutselig slapp taket, løp bort til Svein, kastet armene rundt ham og sa «pappa».

– Det var veldig spesielt å plutselig se sønnen sin som 14-åring, for sist jeg så ham, var han var så stor, sier Svein og fører hånda så langt ned mot gulvet som han klarer.

– Det var veldig, veldig hyggelig. Han kalte meg for «pappa» og fosterforeldrene for «mams og paps», sier Svein, i takt med at smilet brer seg over ansiktet, som om han gjenopplever øyeblikket i tankene.

FAR OG SØNN: Da Petter og Svein reiste ut på biltur i sommer, fikk de besøkt Sveins sønn, Benjamin, i Stord. Foto: Petter Nyquist

Siden har far og sønn fortsatt å holde kontakten. Svein uttrykker stor takknemlighet overfor fosterforeldrene, og sier han er glad for at de tok hånd om sønnen på en måte han selv ikke ville klart.

– Jeg kunne ikke fått noen bedre fosterforeldre for Benjamin – det var veldig ålreit å se.

Et skifte på godt og vondt

Hverdagen i Oslo og Farsund står i høy kontrast til hverandre – både på godt, og på vondt.

På den ene siden får Svein god hjelp til å følge opp helsa. Nå følger han planen for dialyse slavisk og har trappet ned på alt av rusbruk. Heroinen har han sluttet helt med.

– Det å ikke drive med «knark» lenger, det har vært det beste, sier Svein kontant.

Selv om mye har blitt bedre etter at han flyttet fra Oslo, medgir 58-åringen at han av og til kjenner på et savn etter det livet han levde før.

Rørte TV-seerne i «Petter Uteligger»: – Hvis alle kunne delt mer, ville verden vært et bedre sted

– Jeg har savnet det mange ganger. Det er litt vanskelig, for jeg har det jo bra, men det er litt langt unna folk jeg er glad i, forklarer Svein.

Besøkene han får, fra blant andre Petter, verdsettes derfor svært høyt, og det nye nettbrettet brukes flittig for å slå av en prat om ting blir for stille.

Svein er ærlig på at han ikke vet hvor lenge han har igjen.

– Jeg får ikke noe ordentlig svar på hvor lenge jeg kan leve – det er ingen som kan gi meg noe svar på det, sier han, nå med et mer alvorlig drag over ansiktet.

Flere prosjekter på lur

Derfor vil Svein gjøre mest mulig ut av hver dag. Den påhittige 58-åringen har flere prosjekter på lur. Blant annet kunne han godt ha tenkt seg å stå på slalåm igjen.

Petter humrer godt, før han skyter inn:

– Det tror jeg kunne blitt vanskelig med den skulderen der.

Petter peker bort på Sveins høyrearm i fatle. Svein har nylig brukket kragebeinet etter å ha bommet på sistetrinnet i ei trapp.

– Jeg skulle faen meg klart det også!, parerer Svein, før han avslutter resonnementet:

– Det finnes noe som heter barnebakke, veit du.

TILBAKE TIL HVALER: Både Petter og Svein har et spesielt forhold til Hvaler. Begge to tilbragte somrene her som barn, så det var helt naturlig at deres felles reise startet her. Foto: Petter Nyquist

Kameratene har allerede planlagt en ny tur til deres felles barndomsparadis, Hvaler, neste sommer. Men aller først skal Svein feire jul med Petter og familien.

Kameratene har allerede planlagt en ny tur til deres felles barndomsparadis, Hvaler, neste sommer. Men aller først skal Svein feire jul med Petter og familien.