Pekes ut som det usikre kortet i Östersund

Johannes Thingnes Bø har nærmest gjort det til sitt varemerke å henge bak lagkameratene sine i oppkjøringen, før han knuser dem så fort sesongen starter.

Men denne gangen er usikkerheten større enn på en stund:

Så sent som søndag denne uka var 28-åringen - som har vunnet verdenscupen sammenlagt tre år på rad - langt unna sitt beste nivå da han gikk to kortsprinter på Natrudstilen.

Thingnes Bø var nummer fire av fire i testen der også Johannes Dale, Sturla Holm Lægreid og Erlend Bjøntegaard deltok.

– Jeg har sett ham skarpere, for å si det sånn. Jeg er realistisk oppi dette, for formen kommer ikke over natta. Han trenger kanskje litt tid, sier trener Egil Kristiansen.

Thingnes Bø selv ser ingen grunn til å snakke ned sin egen form i for stor grad, uavhengig av hvor han faktisk står.

– Hvis man tviler litt på egen form, er det vanskeligere å prestere. Jeg ser litt sånn på det.

– Hva tenker du om egen form?

– Ikke så masse. Det finner jeg ut av enten under økta i Östersund i morgen eller fredag når jeg skal kjøre litt hardt igjen. Man merker det fort når man er utstyrt med startnummer på brystet og gode ski, sier Thingnes Bø.

Uforutsigbar

Førstkommende helg er det verdenscupstart i Östersund, der 20 kilometer står på programmet lørdag og sprint søndag.

Kristiansen blir overrasket om Thingnes Bø er med i seierskampen der.

– Er han det mest usikre kortet på laget ditt for øyeblikket?

– Ja, jeg vil kanskje si det. Resten er rimelig oppegående, de er jeg ikke veldig bekymret for. Der har det egentlig sett ganske bra ut. Det er Johannes som er litt usikker, som han også har vært før.

– Er du bekymret?

– Nei, ikke bekymret. Men jeg er som sagt realist, og tror han vil trenge litt mer tid enn den første helga i Östersund. Samtidig, Johannes er Johannes, så man vet aldri. Med god skyting på normalen kan han være der oppe, sier Kristiansen.

Syk i seks dager

Thingnes Bø har ingenting imot å være et usikkert kort. Nylig gikk han seks dager uten trening på grunn av en solid forkjølelse med tett nese og mye hoste.

– De andre har hatt en ganske ren innkjøring til sesongstart, med mange gode økter og der de fleste gikk to gode skirenn på Sjusjøen. Med dem ser alle hva man får, og det er vanskeligere med meg, ettersom jeg ikke har gått renn og var syk i en ganske viktig periode. Jeg har ikke fått testet meg på lik linje med de andre. Men jeg smilte for meg selv etter gårsdagens intervalløkt på mølla, sier Thingnes Bø.

Han løp 5 x 5 minutter, og avsluttet med 10 prosent stigning i den siste intervallen på hastighet 14,5.

– De siste to minuttene kjørte jeg 15-fart. Det kjentes bra og jeg fikk virkelig tatt meg ut, sier han.