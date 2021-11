Klopp fikk Solskjær-spørsmål: – Hva har det med meg å gjøre?

Sparkingen av Ole Gunnar Solskjær har preget overskriftene i internasjonale medier det siste døgnet.

Men da Liverpools manager Jürgen Klopp fikk spørsmål om sine tanker om sparkingen, var det ikke mye tyskeren ønsket å si om saken.

– Hva har jeg med det å gjøre, jeg har ikke forberedt meg på det spørsmålet. Jeg har ikke tenkt på Manchester United ett sekund. Beklager, svarte Klopp ifølge Liverpool Echo og Liverpool.no på spørsmål om Solskjær på pressekonferansen i forkant av Porto-kampen.

Liverpool er allerede videre til sluttspillet i Champions League. Jürgen Klopps menn topper gruppe B med 12 poeng med to kamper igjen å spille. Porto er nummer to med fem poeng.

Klopp understreker imidlertid at han ikke har umiddelbare planer om å hvile spillere i oppgjøret mot Porto.

– Vi respekterer alltid turneringen, men vi må tenke på oss selv. Hendo kom inn mot Arsenal, men jeg vet ikke 100 prosent hvordan han er nå. Det samme med Robbo. Det er omtrent på samme plass i rehabiliteringen. Lagoppstillingen vår får dere se i morgen. Vi skal forsøke å vinne denne kampen, og den neste. Våre motstandere vil være svært motiverte, mente Klopp, og slo fast at flere av lagets faste spillere også kom til å spille mot Porto.

– Dersom vi ikke bruker dem, så vil vi jo ikke klare å stille et lag. Vi må sette sammen et lag som vinner kampen. Vi trenger stabilitet, konstaterte suksesstreneren.

Liverpool smadret som kjent Arsenal 4-0 i Premier League i helgen. Rødtrøyene har startet sesongen svært sterkt, med flere glitrende prestasjoner.

Men Klopp vil ikke være med på at Liverpool er i den beste beste formen noen av lagene til tyskeren har vært i.

– Nei, jeg tror ikke det. Formen er god, men vi tar ingenting for gitt. Det er vanskelig å spille fotball på dette nivået. Vi må finne rytmen, og score mål samtidig som vi ikke slipper inn mål, konkluderte han.

Klopp forsikrer om at det ikke har vært noe problem å motivere spillerne til oppgjøret mot Porto, til tross for at Liverpool allerede er videre i Europas gjeveste klubbturnering.

– Det er ikke vanskelig å forberede seg til denne kampen, selv om vi allerede er gruppevinnere. Som manager for Liverpool skal du forsøke å vinne kampen i morgen. Vi må ikke vinne den, men vi ønsker å vinne den. Vanligvis har vi kjempet til siste kamp i gruppespillet. Den eneste forskjellen er at vi nå slipper det, sa han på pressekonferansen.