Kim Friele hedres med begravelse på statens bekostning

– Det er med dyp takknemlighet regjeringen og jeg minnes Kim Friele. Hun gikk foran i kampen for homofiles rettigheter, og gjorde samfunnet rausere og mer inkluderende for oss alle, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen, og Frieles etterlatte har takket ja til dette. Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.

– Kim Friele var en ubestridt og unik pioner. Hun gikk foran på et tidspunkt hvor det var kriminelt å være skeiv. Med sin personlighet, innsats og dedikasjon endret hun det norske samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Frieles forfatterskap inkluderer flere fagbøker, pamfletter og artikler. Hun var også en mye brukt taler og foredragsholder.

– For å vise vår takknemlighet ønsker regjeringen å hedre Kim Friele med begravelse på statens bekostning. Vi skal fortsette kampen for at flere får være den de er og elske den de vil, både i Norge og i verden, sier Støre.