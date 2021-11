Helene Olafsen troner øverst på Spotify – innrømmer at hun har lagd musikk før

Lørdag er det duket for en ny underholdningskveld med Norge nye Megahit. Hver lørdag fremover skal kjendiser opptre med hver sin egenproduserte låt. Forrige uke jodlet Helene Olafsen på scenen under fremføringen av sangen hennes, «Ludvig Daae». Låten ligger nå på førsteplass av mest spilte i Norge.

– Altså, det er fantastisk gøy og fullstendig absurd at jeg nå har en låt på toppen av Spotify-lista. Jeg var ikke helt forberedt på at det skulle gå denne veien, og jobber nå med hvordan jeg skal forholde meg til dette, sier en lettere sjokkert og lattermild Olafsen.

– Dette er utrolig gøy for et norskutviklet program, og vi gleder oss masse til fortsettelsen. Vi kan love flere fengende og folkelige hits i ukene som kommer, forteller Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

Ville utfordre seg selv

31-åringen har aldri deltatt i et direktesendt musikkprogram før, og takket «ja» til å bli med for å utfordre seg selv litt, i tillegg til at hun synes konseptet virket veldig gøy.

– Jeg sa ja fordi i det i teorien krysser av på boksene mine – alt jeg er interessert i, som musikk, live-show og dans. Jeg ble rett og slett veldig gira da jeg ble spurt, sier Olafsen til TV 2.

Men understreker at hun ikke har noe spesielt sangtalent, selv om hun nå skal prøve å lage låter som fenger.

– Jeg synger vanlig, men hører når jeg synger surt. Det er der nivået ligger, mener Olafsen.

Og det er ingen tvil om at vi ser nye sider ved 31-åringen hver uke nå. Neste lørdag skal hun synge på svensk.

– Helt rått!

Har laget musikk før

Selv om Norges nye Megahit er nytt og spennende, er det ikke første gang hun lager en egenprodusert låt.

Sammen med de tre andre snowboardjentene Kjersti Buaas, Lisa Hegertun Lid og Linn Haug, skrev hun en trønder-rap under et treningsopphold i Saas Fee i Sveits i 2009. Jentene spilte også inn en musikkvideo som de la ut på Youtube.

– Du har jo laget musikk før?

– Det stemmer! Når du sier det, så har jeg laget musikk før. Det er bare å sjekke den ut, ler Helene Olafsen når hun blir minnet om denne musikkvideoen.

– Det var en slags megahit det også, «Digi digi chicks».

Se musikkvideoen i videovinduet øverst i saken

Har låten på hjernen

Youtube-videoen har fått hele 60 000 visninger etter at venninnen og treningspartner, Lisa Hegertun Lid la den ut på Youtube i 2009. Låten ble laget til alle som synes jenter på brett er teit.

– Den ble laget som et resultat av et kommentarfelt på en nettside, forklarer Lid til TV 2.

Den tidligere snowboardkjøreren er imponert over hva venninnen får til i disse dager, og sier hun fulgte godt med på skjermen da Olafsen sang på TV forrige lørdag.

– Ja, hva er det Helene ikke får til?! Hun er rett og slett helt rå. Jeg synes låten «Ludvig Daae» er kjempefengende, og har den på hjernen daglig, legger hun til.

På lørdag skal 31-åringen synge på svensk, men hun vil enn så lenge ikke røpe hvilken sjanger den neste låten er i.

– Det blir ingen rap foreløpig, forteller hun.