Etterlyser mer informasjon om tiden etter fødsel: – Jeg har hatt mye vondt

Charlotte Hvide Smith (34) er lærer, influenser og mamma til to små jenter på snart ett og to år, som hun har sammen med TV 2-profil Truls Svendsen.

– Det å få barn har for Truls og meg vært absolutt det største i livet. Det er en lykke over all forventing, selv om det er klisje å si, sier hun og fortsetter:

– Baksiden av medaljen er at jeg synes at det har vært kjempetungt rent fysisk. Spesielt etter den andre graviditeten har det vært vondt – rett og slett.

I ettertid av graviditetene har hun hatt mye smerter som hun ikke har visst hvor kommer fra.

– Det er litt av problemet; det er så utrolig lite informasjon, så vi som mødre vet ikke hva grunnen er til at man har vondt. Så jeg har hatt mye vondt i bekkenet, ryggen og i bekkenbunnen og jeg har fått delte magemuskler etterpå.

Helt vanlige ting som å bære barna, stå oppreist og gå har vært svært krevende for Charlotte.

– Truls har vært en helt og veldig mye har falt på han. Så det blir en utfordring i parforholdet, som jeg heldigvis synes vi har løst veldig bra.

34-åringen har vært åpen om utfordringene med følgerne sine på Instagram, som i ettertid også KK har omtalt.

Ikke alene

Kari Bø, professor ved Norges idrettshøgskole, har i mange år forsket på kvinnekroppen etter fødsel. Hun forteller at tobarnsmoren ikke er alene om å ha disse plagene.

– Det er en risikoperiode for å utvikle særlig muskel – og skjelettproblemer under graviditet og etter fødsel. Også har du det andre med vektøkning og utvikling av diabetes og andre ting, men særlig muskel og skjelett er det man sliter ofte i lang tid etter fødsel og man får lite hjelp for.

OPPTATT AV KVINNEHELSE: Professor Kari Bø forsker på kvinnekroppen etter fødsel. Foto: God morgen Norge

– For det er en kjensgjerning at vi følger opp barna godt i Norge, men det er ikke noe ordentlig oppfølging av kvinnene og de problemene kvinnene får.

Ifølge Kari varierer tallene ut ifra hvilken lidelse kvinnen har pådratt seg, og forteller at 20 prosent får bekkensmerter under graviditet og åtte prosent har det fortsatt 18 måneder etter fødsel.

– Bekkenbunnproblematikk, som går på urininkontinens og avføringskonfidens, er en forferdelig tilstand. 30 prosent får urininkontinens og 15 prosent får avføringskonfidens. 30 prosent har seksuelle problemer og smerter i bekkenbunn, så vi snakker om høye tall, påpeker hun.

Tabubelagt

Disse plagene er fortsatt tabubelagt blant de nybakte mødrene.

– Det er fordi man skal være veldig lykkelig – og det er man jo som mor, og når man blir foreldre så er det veldig mye glede med det, men man har glemt at det også kan skje noe med kroppen, sier professoren og fortsetter:

– Det lever kvinnene med og de har ikke så lyst til å klage over det, så de tenker at: «Dette må jeg faktisk leve med når jeg har født», men det er jo ikke sånn, for det er veldig mye av dette som vi faktisk kan gjøre noe med i dag. Det er også noen områder hvor vi har mindre kunnskap, for det forskes altfor lite på kvinnehelseproblemer og særlig inn mot fødsel og barsel.

Alle kvinner innkalt til kontroll seks uker etter fødsel. Charlotte husker lite fra denne timen, men husker hun ble spurt om prevensjon.

Hun skulle ønske at denne praten kom litt senere, når man vet hvilke problemer man sitter med, og at man da hadde fått tilbud om oppfølging av en fysioterapeut og eventuelt en helsesøster med spesialkompetanse.

– Gjerne med en liste som man går gjennom, for veldig ofte kan du ikke si selv at du har underlivsprolaps, hvis du ikke vet hva det er.

Kari støtter tobarnsmorens etterlysning.

– Vi har en gruppe på 250 fysioterapeuter, men vi trenger mange flere som kan ta seg av dette – både under graviditet og etter fødsel, sier hun og fastslår:

– Nå synes jeg det er på tide at kvinnehelse kommer i fokus og at vi tar vare på alle de flotte norske kvinnene, som man samtidig ber om å føde flere barn, men som man ikke tar seg av i etterkant av det de får i problemer.

I dag har Charlotte heldigvis blitt litt bedre takket være Kari sin kollega, som kontaktet henne på Instagram. Likevel er hun klar på at det ikke blir et barn nummer tre.

– Det kan nok hende at jeg hadde klart å produsere et barn til, men jeg tror min livskvalitet ville ikke vært så veldig bra hvis jeg hadde fått et barn til. Og jeg vet ikke hvor bra det hadde vært for forholdet vårt heller, for å være ærlig.