De omkomne var elever og instruktør ved flyskolen på Torp: – Tungt for alle

Det var et fly fra flyskolen Pilot Flight Academy på Torp som styrtet mandag formiddag. Et vitne varslet til politiet om at flyet var observert i spinn nedover.

Da nødetatene klarte å ta seg fram til vraket ble det tidlig klart at det ikke var håp om at noen hadde overlevd styrten.

Om bord var det to elever og en instruktør, bekrefter grunnlegger av Pilot Flight Academy, Frode Granlund, til TV 2. Politiet bekrefter også dette.

Han har fått opplyst at det dreier seg om deres fly.

– Da krisevarslingen gikk trodde jeg først det var en øvelse, men det var ikke det, sier Granlund.

Politiet bekreftet tirsdag ettermiddag at tre personer er funnet døde etter ulykken. Politiet har vært i kontakt med de nærmeste pårørende, som følges opp av kriseteam i de respektive hjemkommuner.

Treningstur

De tre om bord skulle på en vanlig treningstur for en student.

– Da er det vanligvis en instruktør som følger studenten, og en annen student som er med som skal sitte på å observere, sier Granlund.

Granlund forteller at hendelsen har berørt mange.

– På skolen bor man sammen og lever sammen. Alle studentene og ansatte kjenner hverandre, så det er tungt for alle sammen, sier Granlund.

STYRT: Radardataene viser at flyet falt svært fort mot bakken. Foto: Flightradar24.com

Krisestab

Politiet jobber med å få en sikker bekreftelse på identiteten til de om bord.

– Vi har etablert krisestab i samarbeid med politi og redningstjenester, sier Granlund.

Politiet bekreftet at flyet tilhørte flyskolen på Torp like etter klokken 12. Flyskolen er blant landets største og har mange fly.

Flyet som styrtet var et to-motors fly av typen Diamond DA-42 Twin Star.

Pilot Flight Academy har totalt seks fly av denne typen i sin flåte. Totalt har Pilot Flight Academy 17 fly på norsk register.

– Vi har fått bekreftet hvilket fly det er snakk om, og jeg kan si at det er snakk om et relativt lite to-motors fly som også var nokså nytt, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen til NTB.

Han er direktør for luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen.

Flyet ble registrert første gang i Norge i oktober 2020.

Falt fort mot bakken

Data fra Flightradar24.com viser at flyet falt fort mot bakken etter å ha sirklet over området. Dette er et naturlig flygemønster under en treningstur.

TRENINGSTUR: Slik var flyets bevegelser før det falt mot bakken. Foto: Skjermdump/Flightradar24.com

Slike småfly har ingen form for ferdskriver eller taleregistrator om bord, som populært kalles den «svarte boksen».

Det er stor aktivitet på ulykkesstedet nå. Politi og havarikommisjon gjør sine undersøkelser. Det er foreløpig ingen informasjon om årsaken til styrten.

Flyvraket ble funnet i Tvedalen i Larvik kommune, vest for Larvik by.