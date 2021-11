Messi: – Etter desember kan mye endre seg for Ronaldo

Lionel Messi har uttalt seg om Cristiano Ronaldos prestasjoner i Premier League-returen, sine tanker om hvem han tror vinner Champions League, og et eventuelt comeback i Barcelona.

Se Manchester City-Paris Saint-Germain på TV 2 Play fra klokken 20.15.

Det er ikke ofte sportsjournalister får tilgang til et lengre intervju med Lionel Messi, spilleren mange mener er verdens beste gjennom tidene.

Men den spanske storavisen Marca fikk audiens hos Messi i forkant av onsdagens storkamp i Champions League mellom PSG og Manchester City.

Messi, som har tatt imot Marca i sitt nye hjem i Paris, svarer blant annet på spørsmål om hvordan han vurderer Cristiano Ronaldos prestasjoner i Premier League etter portugiseren vendte tilbake til Manchester United.

– Manchester United er et veldig sterkt lag med gode spillere. Cristiano kjente allerede til klubben, men da han var der sist var klubben i en annen fase. Nå har han tilpasset seg på en imponerende måte, roser Messi i intervjuet.

– Han har scoret mål fra han kom dit, og har ikke hatt problemer med å tilpasse seg ligaen. Laget har ikke gjort det så bra som vi alle trodde, men det er en veldig tøff og jevn konkurranse og ting kan endre seg fort. Etter desember tror jeg mye vil ha endret seg og alt kan skje, fortsetter Messi diplomatisk om sin tidligere rival.

Ronaldo har hittil scoret fire mål i Premier League i sitt comeback på Old Trafford, og har bidratt vesentlig til alle Manchester Uniteds ti poeng i sin favoritt-turnering Champions League: Med matchvinnerscoringer mot Villarreal og Atalanta på hjemmebane, begge mål i 2-2-kampen mot Atalanta i Bergamo og nå den første scoringen borte mot Villarreal.

Totalt har Ronaldo 140 scoringer i Champions League i sin karriere. Messi har 123.

– Det forblir i fotballhistorien

Ronaldo har vunnet den prestisjetunge utmerkelsen Ballon d’Or fem ganger mot Messis seks «Gullballer». Den tidligere Real Madrid-stjernen er kjent som Messis nemesis etter duellene mellom de to fra tiden da argentineren spilte i Barcelona.

DUELLER: Ronaldo og Messi i duell i La Liga. Foto: Photoshot / BILDBYRÅN

– Det er lenge siden vi sluttet å konkurrere i samme liga. Vi konkurrerte individuelt og som lag om de samme målene og troféene. Det var en veldig vakker scene for oss, og også for fansen som likte den duellen veldig godt. Det er et vakkert minne som vil forbli i fotballens historie, konstaterer Messi på spørsmål fra Marca om han savner duellene og knivingen med Ronaldo fra tiden i La Liga.

I Champions League mener Messi det for øyeblikket er én klubb som skiller seg ut som en av de store favorittene til å sikre seg troféet 28. mai 2022 på Krestovsky Stadium i St. Petersburg.

Den klubben spiller i rødt, treneren er Jürgen Klopp og hjemmebanen heter Anfield.

– I dag fremstår Liverpool som det beste laget, det kan fort være de som vinner Champions League. Bak der har du lag som City, Bayern München, Real Madrid, Atlético Madrid... Det er mange lag som kan kjempe om Champions League-pokalen denne sesongen. Det er en av de jevneste og mest konkurransedyktige turneringene de siste årene fordi det er flere lag som kan vinne den hvert år, poengterer den argentinske fotballegenden.

Utelukker ikke Barcelona-retur

Messi utelukker ikke at han blir å se tilbake i klubben hvor han vil bli stående med legendestatus for sine 778 kamper og 672 mål.

Marca viser til Barcelona-president Joan Laportas uttalelser om at han tror Andrés Iniesta og Messi vil komme tilbake til klubben en gang.

– Som spiller? spør Messi.

Avisen forklarer så at Laporta påpekte at det ikke var for å være en del av spillerstallen.

– Jeg har alltid sagt at jeg på et tidspunkt kommer til å returnere til Barcelona, for det er hjemmet mitt. Jeg har alltid ønsket å hjelpe så mye som mulig i klubben, og hvis jeg kan hjelpe til, ville jeg likt å komme tilbake, sier Messi.

Den tidligere storspilleren Xavi Hernández ble presentert som ny Barcelona-trener for to uker siden. Messi, som nå tilbringer karrieren sin i Paris Saint-Germain og Frankrikes hovedstad, har tro på sin tidligere lagkamerat.

– Barcelona vil vokse med Xavi. Han er en trener som kan masse og kjenner klubben godt, sier Messi.