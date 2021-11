Lunde om høsten som «alenemor»: – All ære til de som er det i lengre tid

Se Håndballjentenes VM-oppkjøring torsdag, lørdag og søndag på TV 2 og TV 2 Play.

Tidligere i høst var Katrine Lunde skuffet over at hun ikke fikk lov av Vipers å følge mannen sin som er fotballtrener og hadde fått jobbtilbud i Moskva. Kristiansand-klubben ville ikke slippe sin nøkkelspiller til en konkurrent og Lunde måtte bli. Så fikk Nikola Trajkovic et oppdrag i hjemlandet Serbia fram til sommeren.

– Så nå er du i praksis alenemor?

– Ja, jeg er vel egentlig det. Og all ære til de som er det i lengre tid, sier Lunde til TV 2. Og med et smil legger hun til at hun håper det ikke blir så lenge.

– Det er kjempetravelt, jeg synes jo det. Jeg reiser utrolig mye i Champions League, og har samlinger med landslaget. Så studerer jeg litt, men det blir ofte prioritert bort. Jeg er litt aktiv som lærer, så det er mye.

– Føler du at du får gjort jobben godt nok?

– Ja, det føler jeg. Håndball er pri én, men Lunde avbryter raskt seg selv.

– Det var litt frekt sagt når jeg har en datter, sier hun og ler godt.

Støttespillerne på hjemmebane

Datteren Atina har begynt på skolen.

– Håndball og Atina betyr mest. Vi har en del treninger når hun er på skolen, og hun er med på trening også. Og hun er veldig glad i å komme på kamp for der får hun brus og sjokolade. Det trigger mest, ikke kampen. Og det å få løpe på banen etterpå, forteller 41-åringen og legger til:

– Jeg føler på det med Atina. Så når jeg har muligheten er jeg hvert minutt med henne. Jeg prioriterer bort meg selv i alle fall.

Støtteapparatet på hjemmebane er på høyde med det i klubb og landslag. Tvillingsøster Kristine bor rett over gata på Lund i Kristiansand, og storesøster kun noen meter lengre opp i gata.

– Jeg har to fantastiske søstre og mamma og pappa. Svigerfamilien er der også når det trengs. Men noe må alltid prioriteres ned og det går kun en liten periode.

– Revansjesugen

Og håndballen prioriteres ikke ned. For selv om mange i Lunde sin situasjon, menn eller kvinner, kutter ut landslaget er det helt uaktuelt for 41-åringen.

– Jeg synes det er fantastisk å være på landslaget. Jeg føler det gir en ekstra trigger for meg for å prestere på det høyeste nivået. Kombinasjonen klubb og landslag er viktig for meg. Det gir meg mange prosent ekstra til å bli bedre ved å være med på landslaget. Det gir så mye at jeg fortsetter å gjøre det selv om det krever mye av min familie, mine venner, min mann og Atina også.

– Hvor lenge orker du å holde på med dette?

– Så lenge jeg har lyst, sier hun som om lysten skulle vare evig.

– Så lenge kroppen holder, jeg har lyst og det passer med resten av folka rundt meg.

For selv om 41-åringen har vunnet alt som kan vinnes, og det flere ganger, gleder hun seg stort til samling med landslaget og nytt mesterskap.

– Jeg har et stort konkurransegen i meg. Er jeg med på noe har jeg lyst til å gjøre det ordentlig, og jeg kan ha mye igjen.

– Jeg føler selv det er lenge siden jeg har hatt mye gull rundt halsen, og det trigger meg litt ekstra. Det er ikke lenge siden OL, jeg føler vi er i god form og mange spiller bra ute i Europa. Så sånn sett ser laget bra ut.

– Et gullag?

– Ja, vi kjenner ekstra på revansjesugen og har alltid lyst til å prestere med flagget på brystet.