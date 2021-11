Nora Mørk blir Esbjerg-spiller

Mørk har skrevet under på en toårskontrakt med den danske klubben fra sommeren 2022. Det var danske TV 2 som omtalte saken først.

– Dette har vært ganske enkelt. Jeg fortsetter planen jeg har hatt hele tiden om å spille i utlandet, sier Mørk til TV 2 og fortsetter:



– Esbjerg har et godt lag og har en god trener. Det er en bra liga som er veldig populær og klubben har gode ambisjoner. Jeg har hatt det fint i Vipers, så det har ingenting med Vipers å gjøre at jeg drar. Jeg synes det er spennende ute og nå var det på tide å skifte.

Mørks kjæreste, Jerry Tollbring, spiller i danske GOG - kun en to timers kjøretur fra Esbjerg.

– Det er et veldig stort pluss, svarer Mørk og ler når hun blir spurt om kjæresten har hatt betydning for valget.

Det tror TV 2s håndballekspert Bent Svele er en avgjørende grunn for klubbyttet.

– Det er klart at det er trist for REMA 1000-ligaen at hun forlater den for hun er en attraksjon der, men det er noe som drar henne til Danmark. Kjæresten Jerry Tollbring spiller i GOG, sier Svele og legger til at den danske ligaen er bedre enn den norske eliteserien:

– Men Vipers er bedre enn de danske lagene. Dette er et skup av Esbjerg og de mener alvor rundt Champions League-satsningen deres. Det danske laget får en norsk koloni med Henny Ella Reistad, Kristine Breistøl, Marit Malm Frafjord, Marit Røsberg Jacobsen, Vilde Mortensen Ingstad og Sanna Solberg - og nå Nora Mørk. Det er bra for det norske landslaget.

Landslagsstjernen dro først og fremst hjem til Norge og Vipers fordi moren var syk.

– Det er også et pluss med Danmark fordi det ikke er langt fra Norge. For at jeg skal kunne prestere på banen, så må jeg ha det bra utenfor banen. Jeg gleder meg skikkelig til å komme i ny klubb og bli en del av den norske gjengen der nede, sier bakspilleren.

Mørk har spilt i Danmark tidligere i karrieren da hun som 16-åring spilte for Aalborg i 2007.

Siden oppholdet i Danmark har Mørk spilt for Larvik, Györ, CSM Bucuresti og nå sist Vipers Kristiansand.