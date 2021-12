«Oljesjeiken» er lei av unnskyldninger: – Det er skammelig

Han satset da «alle» sa han burde holde seg unna. Tore Christiansen kan smile bredt. Mangemillionæren som gikk inn som hovedaksjonær i Stavanger Oilers, har motbevist tvilerne.

Christiansen har feiret triumfer i gulldress og vært selve drivkraften bak det som nå er Norges største ishockeylag.

– På den tiden sa alle at det kun var et tidsspørsmål før jeg forsvant ut dørene gråtende med tomme lommer. De første årene trodde folk at det var et blaff, men nå spør tvilerne om råd, sier 59-åringen under et lengre intervju på en kafé i hjertet av det som nå kan omtales som hockeybyen Stavanger.

Oljesjeiken fra vest satset tungt på en klubb i fritt fall. Sandnes-mannen som aldri har vært noen hockeyspiller, tok pressemeldingen fra Oilers om at klubben ville bli nedlagt innen en uke om ikke de nødvendige kronene kom inn, på det største alvor.

Han kunne gitt blaffen, men mangemillionæren så det som en mulighet til å skape et eventyr.

– Det er den beste investeringen jeg har gjort. Det er en investering i glede. Ser du på pengene som er brukt er det ingen god investering, sier 59-åringen og smiler.

Oilers-lederen er fortsatt uredd. I dette intervjuet med TV 2 deler han flere kontroversielle forslag. Hans hovedmotivasjon har vært å skape det ingen trodde var mulig. Det er det samme som nå motiverer han.

SUKSESSRIK: Etter at Tore Christiansen ble en del av Stavanger Oilers har klubben opplevd stor suksess. Her spretter han champagnen i gulldress etter en av triumfene. Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

Frykter dårlig omdømme

Investoren rakk knapt å gå inn i døren til kafeen før to bekjente var oppe fra sine plasser og ville slå av en prat med han. Gamle historier ble dratt frem - og selvsagt handlet de om hockey.

Christiansen er stolt av det de har fått til i Stavanger. Nå har han igjen grunn til å gå med rak rygg og hevet hode. Etter en tøff sesongåpning har Oilers for alvor meldt seg på. Nå topper laget tabellen.

Han synes det er enklere å ta seg en tur til byen når det går bra med laget.

– Når resultatene uteblir, er det noe mer utfordrende. Da fyller jeg gjerne drivstoff sent på kvelden, forteller han med et smil, før han legger til at han selvsagt ikke dukker unna om det går litt trått.

Nettopp denne hockeykulturen, hvor prestasjonene til laget betyr så mye for så mange, er noe Christiansen er meget stolt av å ha vært med å skape.

Kunne han valgt ville det vært hockeyhaller i hver kommune i landet. Folk skulle strømmet til og interessen skulle vært minst like stor som den er i oljebyen.

– Norsk hockeys største utfordring er nok omdømmet. Jeg frykter for hva den vanlige mannen i gata sin oppfattelse av idretten er, sier han.

– En bøllesport

Selv omgås han stort sett folk som bryr seg om sporten, men Christiansen mener det er altfor mange som ikke deler hans oppfattelse av hockeyen.

– De som driver med hockey synes det er veldig kult, men jeg tror dessverre at mange som ikke kjenner så godt til sporten tenker at det å gå på hockeykamp ikke er noe de kan gjøre og at det er en bøllesport. Vi må kvitte oss med det stempelet og skape møteplasser hvor vi inkluderer alle. Hockeysamfunnet er et deilig samfunn, sier han engasjert.

Selv har han en tykkere lommebok enn de fleste, men noe av det han liker aller best med hockeyen er at tykkelsen på lommeboka betyr lite i hallen.

Christiansen mener hockeysamfunnet er blant de få klasseløse samfunnene vi har i landet i dag. Han opplever det som at det på hockeykamp ikke betyr noe hvem du er og hva du jobber med, men kun hvilket lag du heier på.

– Det er ikke like stor forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker der som det er i resten av samfunnet. Når jeg er på kamp og ser fire tusen mennesker reise i ekstase over at vi har scoret. Det å se den primitive gleden viser meg at dette har vært en god investering, sier Christiansen.

GIR GLEDE: Tore Christiansen med en kaffekopp foran en fullsatt DNB Arena. Investoren nyter slike kamper. Foto: Tommy Ellingsen / NTB

– Skammelig

I forrige uke publiserte TV 2 en artikkel hvor Christiansen gikk ut og fortalte hvor langt han var villig til å gå for løfte hockeykvinnene frem.

Han er fast bestemt på at det å løfte frem kvinnene og gi dem et godt tilbud, også vil slå positivt ut for herrene.

Da tenker styrelederen spesielt på utfordringen norsk hockey har med at det er for få isflater. Å inkludere jentene vil slå positivt ut for guttene med at politikere og investorer seg hvor stort behovet for flere isflater faktisk er, mener han.

– Det er kanskje det største problemet. Norsk hockey må få den plassen den fortjener i norsk idrett. Vi har samme potensial som danskene og svenskene. Det tar bare noe lengre tid. For å nå det målet må vi ha flere deltagere, flere anlegg og flere mennesker som tenker positivt om idretten, sier Christiansen.

– Er det for enkelt for politikerne å ikke prioritere hockeyen?

– Sitter du som politiker med en hel rekke søknader, og så ligger det to nederst i bunken om nye isflater, og du har ikke noe forhold til hockeyen, så velger du det trygge. Jeg tror vi må skylde på oss selv og ikke politikerne. De er enkle og gjør det folk roper etter. Så må vi sørge for at folk roper etter ishaller, svarer han.

Christiansen mener alle klubber bør seg råd til å bygge en trenings/- konkurransehall for mellom 25 og 40 millioner kroner.

– Jeg er født i Sandnes. Der er det ingen ishall. Det er skammelig, sier han som et eksempel på en stor norsk by hvor hockeyen ikke er prioritert.

ØNSKER ENDRING: Tore Christiansen vil at regelverket for å bli kvalifisert til Fjordkraft-ligaen bør endres. Foto: Carina Johansen

Fripass til storbyene

Sandnes-mannen har flere forslag til hvordan interessen for norsk hockey kan løftes.

At to av de tre største byene i landet ikke har hockeylag i toppdivisjonen er noe som må gjøres noe med, mener han.

– Det er katastrofalt og hemmende for norsk hockey at Trondheim og Bergen ikke har lag i øverste divisjon. Jeg mener det må være lov å gjøre noen grep så de kan kvalifisere lag ut ifra andre kriterier enn det som nå er, sier Christiansen.

– Mener du at lagene skal hjelpes frem?

– Ja, jeg banner jo i kirka, men om for eksempel Trondheim hadde fått et moderne anlegg og har kontroll på økonomien, mener jeg det burde være greit å utvide ligaen for å ta de om bord. Vi må tørre å si at Bergen og Trondheim må med. På sikt kanskje Kristiansand og Tromsø også, svarer han.

Christiansen har tidligere vært involvert i planer om å bygge en ny arena i Bergen.

Styrelederen synes at systemet nå er for rigid. Han mener det må lages et regelverk for å være kvalifisert som innebefatter mer enn det å være sportslig kvalifisert.

Ville investert igjen

59-åringen mener tross kritiske utspill at utviklingen til norsk hockey går fremover.

– Hadde jeg vært en investor på utsiden i dag, ville jeg sett på hockeyen som en av de mest spennende investeringsobjektene. Snøballen ruller nå. Det bygges moderniserte haller, og de prosjektene kommer til å generere butikk, sier han.

Nå som Stavanger Oilers har fått et solid fundament og avhengigheten til han ikke lenger er like store, ønsker han å vie mer tid til å bygge opp norsk hockey.

Han vil jobbe mer nasjonalt og bidra mot felles mål, hvis han er ønsket.

– Det kan være at jeg tar for mye plass. Da får vi i så fall slippe til andre. Det er jo ikke alle som liker at det kommer en brautende oljesjeik, gliser han.