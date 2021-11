Kaveh Rashidi vil at menn skal snakke mer åpent om sex

Med sin nye podcast ønsker lege og foredragsholder Kaveh Rashidi å oppfordre menn til å snakke mer om sex og følelser. I podcasten «Snakk om sex» skal han ha ukentlige gjester som snakker om forskjellige seksuelle tema – uten «guttastemning».

Rashidis første gjest er Atle Pettersen, som snart skal bli småbarnspappa for første gang. De snakker om blant annet gravid-sex, at 90 prosent av alle menn vil ha lyder fra partneren under sex og hvilken rolle musikken kan spille.

Se Kaveh Rashidi og Atle Pettersen gjeste God morgen Norge-studio i video over.

«SNAKK OM SEX»: Kaveh Rashidi sin første gjest i podcasten er artist Atle Pettersen. Foto: God morgen Norge/TV 2

«Guttastemning» og «garderobeprat»

Da Rashidi gjester God morgen Norge med Atle Pettersen, kommer det frem at selv han som er lege ikke syns det er komfortabelt å snakke om sex.

– Plutselig merker jeg at jeg kan jo heller ikke snakke om sex! Jeg merket at i de første programmene var jeg mer ukomfortabel, men ut i program tre-fire begynte jeg å senke skuldrene litt, forteller han til programlederne.

– Jeg fokuserte på at samtalene skulle være åpen og ærlig, slik det skal være, og ikke kleint og intimt, fortsetter han.

Da TV 2 ringer Rashidi for å høre mer om podcasten, forteller han at det er mye informasjon basert på sex ute i både media og sosiale medier – men til kvinner. Han mener dette er fordi kvinner er bedre å snakke om det.

– Temaet sex dekkes jo opp og i mente, men til kvinner. Når menn skal prate med om det er det mer guttastemning og garderobeprat, forklarer han.

– Alt er tabu

Rashidi tror at mye bunner i kultur, men også «giftig maskulinitet». Eksempler på dette er at menn ikke gråter og eller viser følelser.

– Jeg tror det baller på seg, siden menn ikke har et godt sted å lufte tankene. Så når vi først gjør det, blir det rene psykologtimen. Menn er ikke god på «small talk» rundt følelser, forteller han.

– Og når vi ikke er det kan det for eksempel utageres i utroskap, aggresjon eller psykisk helse. Det er kjent at menn topper selvmordsstatistikken.

Selv mener Rashidi at han ikke ønsker å belære folk med podcasten, men heller være med å bidra til å starte samtalen.

– Det jeg har funnet ut etter å ha spilt inn podcasten er at alt er tabu. Ingenting er akseptert eller snakkes om. Det gjelder alt fra kropp, til fasong, til hyppighet, til antall partnere, preferanser og fetisjer – alt er tabu, forklarer 33-åringen.

Målet i det lange løp er derfor ikke å forbedre mannsrollen, men å utvide den.

– Jeg ønsker en bredere mannsrolle som ikke erstatter det vi allerede har med noe nytt, men heller viser at det er mulig å være 100 prosent mann og samtidig snakke om følelser.

Rashidi var derfor svært fornøyd med Pettersen som sin første gjest i podcasten, og skryter av ærligheten til «Beat for Beat»-programlederen.

– Atle er den perfekt gjest. Ærlig, men ikke klein eller intim. Og med opplevelser og erfaringer jeg tror kjempemange menn og kvinner vil kjenne seg igjen i, forteller Rashidi til God kveld Norge.

Samtaleterapi i underholdningsformat

Til tross for at podcasten omhandler menn som snakker om sex, og hvordan de skal bli bedre på dette, mener han den er minst like relevant for kvinner.

– Jeg tror kvinner kan ha minst like mye utbytte av podcasten som menn, for de kommer inn i den mannlige hjernen. Vi som menn får lite tilgang til den hos hverandre, men kvinner får enda mindre igjen.

Han har også lært mye av gjestene sine, men også blitt overrasket. Den som overrasket mest var Mayoo Indiran (31), som er tidligere Paradise Hotel-deltaker.

– Jeg undervurderte Mayoo så sykt. Jeg kjente ikke så mye til han, og samtalen vår skulle handle om kropp. Han er veldig opptatt av trening, og siden han har vært med i Paradise Hotel fyller han en spesiell seksuell rolle i samfunnet, forteller han.

– Det jeg fant ut var at han egentlig er en eneste stor bamse av en mann. Han er så reflektert – en feminist uten å vite det. Jeg følte meg plutselig som mannssjåvinisten i samtalen, fortsetter han lattermildt.

Rashidi legger til at han tror podcasten også kan være en form for samlivsterapi for par, etter å ha fått tilbakemeldinger fra venner og lyttere.

– Det er så mange knagger, fakta og vitenskap der. Jeg tror det kan være en samtalestarter for mange parforhold som ikke helt vet hvor de skal begynne.