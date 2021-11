Budsjettforhandlingene på overtid – utsettes til 2. desember

Saken oppdateres!

SV og regjeringspartiene har gitt opp å bli ferdige med budsjettforhandlingene til fredag denne uken. De har nå satt seg nytt mål om å bli ferdige til finansdebatten i Stortinget 2. desember.

– Budsjettdebatten er 2. desember, og vi skal være ferdige før det, sier parlamentarisk leder Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet til TV 2 tirsdag formiddag.

– Vi har en stor helhet vi skal ha på plass. Det er viktig vi får på plass et budsjett, og det har jeg god tro på at vi får til, sier hun.

Blant annet diskuteres velferd- og fordeling, samt klimabudsjettet.

– Vi skal få til et bedre klimaopplegg som gjør at vi både kutter utslipp og at det er rettferdig for folk. Det er der vi er nå, understreker Arnstad.

Også parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet sier forhandlingene har tatt lenger tid enn planlagt.

– Nå skal vi ha et lite møte for å gjennomgå situasjonen, men dette kommer nok til å ta litt lenger tid enn vi hadde trodd, og den tiden bør vi ta oss fordi dette skal gjøres godt og grundig. Budsjettet har stor betydning for folk over hele landet, sier Arnstad.

– Diskusjonen er god, og jeg opplever at det er gode forslag både på bevilgningsforslag og på tekstforslag, understreker hun og sier alle må strekke seg litt for å komme til enighet.