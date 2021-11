Krever svar fra justisministeren om pyrobruk på norske fotballstadioner

Pyroshow har bidratt til å være en stemningsskaper på norske fotballarenaer de siste årene.

Et utkast til en regelendring fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er imidlertid i ferd med å gjøre pyrobruk ulovlig på norske fotballkamper.

Det har ført til en enorm protestaksjon fra norske fotballsupportere i det siste – og sjelden har det blitt «fyrt» så mye som i løpet av de siste månedene.

Nå mener Andreas Sjalg Unneland (SV) at justis- og beredskapsministeren må komme på banen for å bidra til å løse konflikten. I et skriftlig spørsmål på Stortinget konkluderer han med at justis- og beredskapsminister Emilie Mehl har en viktig rolle med å dempe dagens konflikt.



BER OM SVAR: Andreas Sjalg Unneland (SV) frykter konsekvensene ved å forby pyrobruk på norske stadioner. Foto: Privat

– For oss folkevalgte er det viktig å lytte til saker som opptar folket. Vi ser at pyroteknikk er en viktig del av supporterkulturen i både Norge og internasjonalt, og når regelverket kan bli endret ser vi at det kan bli konfliktskapende. Da mener jeg det er riktig å stille spørsmål rundt det, forklarer Sjalg Unneland til TV 2.

Han frykter konsekvensene dersom det nye regelverket blir trumfet gjennom.

– Hvis ikke dette skjer i et godt samarbeid mellom partene og på en forsvarlig måte, så frykter jeg at du vil kunne se enkeltpersoner som prøver å pushe grensene og at du derfor får farlige situasjoner. Jeg tror dette er et klassisk eksempel på at det er bedre å regulere dette i lag med supporterne, sier SJalg Unneland.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl har seks arbeidsdager på seg til å svare på den skriftlige henvendelsen fra Sjalg Unneland.

NFF skal møte neste uke

Samtidig som at saken har havnet på bordet til justis- og beredskapsministeren, jobber Norges Fotballforbund på sin side med å dempe konflikten.

I forrige uke gikk Norges Fotballforbund ut med at de ønsker å gi flere muligheter for pyro på norske fotballstadioner.

Nå forteller NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt at det neste uke skal være et møte mellom NFF, klubbene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– På møtet håper vi å få til en god og åpen dialog om supporterkultur og pyro som en del av det, innenfor trygge og sikre rammer, sier Pål Bjerketvedt til TV 2.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ikke besvart TV 2s henvendelse om saken tirsdag formiddag.