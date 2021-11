Politiet: Et mindre fly har gått ned ved Larvik

Saken oppdateres

Sør-Øst politidistrikt skriver på Twitter at de fikk inn melding om at et mindre fly har gått ned.

#Larvik #Tvedalen 09:21. Vi søker i området Tvedalen etter melding om ett mindre fly som har gått ned. Det er politihelikopter og redningshelikopter på vei/i området i tillegg til flere politiressurser. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) November 23, 2021

I tillegg til helikoptre er det flere politiressurser i området.

TV 2 har vært i kontakt med operasjonssentralen, de opplyser at de ikke har ytterligere informasjon de kan gå ut med.