Mann (28) fikk lang fengselsstraff etter brann – nå er han frikjent

Tingretten avfeide mannens forklaring om at han var i skogen og plukket fleinsopp da en storbrann gjorde 35 mennesker hjemløse. Lagmannsretten har imidlertid frikjent ham.

Det var på formiddagen 1. oktober i fjor at det brøt ut en voldsom brann i et boligkompleks på Åndalsnes.

Av de 35 menneskene som måtte flytte etter brannen, var 22 personer hjemme. Flere klarte å redde seg ut i siste liten.

En mann ble samme dag pågrepet og siktet for å ha satt fyr på boligkomplekset. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Narkotika og piller

Politiet har ikke funnet noen tekniske bevis som peker på tiltalte, men Møre og Romsdal tingrett mente likevel at han utvilsomt må ha stått bak.

« For det første har han forklart seg inkonsistent og hans forklaring er overhodet ikke i samsvar med øvrige bevis. Han har etter rettens syn forsøkt å tilpasse sin forklaring mot andre bevis i saken», skrev tingretten.

Retten mente at mannen hadde et rusutløst motiv. Han var påvirket av en cocktail av narkotika og piller da han ble pågrepet.

Mannen ble dømt til tre år og to måneders fengsel – en tilleggsdom til en annen sak fra noen måneder tidligere – men anket til Frostating lagmannsrett.

Nå er lagmannsrettens dom klar, og mannen er frikjent.

– Han er selvsagt glad for avgjørelsen. Jeg mener bestemt at tiltalen aldri skulle vært tatt ut. Avgjørelsen fra lagmannsretten er korrekt. Klienten har hele tiden bedyret sin uskyld, sier mannens forsvarer, advokat John Arild Aasen, til TV 2.

«Kom dere til helvete ut»

Ifølge tiltalen skulle 28-åringen har antent en sofa, trefjøler og annet brennbart materiale i en svalgang mellom to av bygningene.

Selv har han forklart at han var en tur innom en kamerat for å kreve inn penger som kameraten skyldte ham, og at han deretter dro ut i skogen og inntok fleinsopp.

FORSVARER: Advokat John Arild Aasen mener lagmannsretten har vurdert saken riktig. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kameraten bor i boligkomplekset der det brant, og i retten har han forklart at det var tiltalte som, før brannen hadde startet, ropte til ham at «det brenner, kom dere til helvete ut».

Mens påtalemyndigheten og tingretten har lagt stor vekt på kameratens forklaring, påpeker lagmannsretten at han ikke sa noe om dette i sine to første avhør. Det mener retten er påfallende.

Ser vekk fra lighter

Samme dag som brannen ble deler av storfilmen «Mission Impossible» spilt inn i området, og ifølge kameraten fremsto tiltalte «psykotisk» ved at han forsøkte å gjemme seg for filmcrewets helikoptre i lufta.

DRAMATISK: Mange måtte evakueres, men ingen fikk alvorlige skader som følge av brannen. Foto: Privat

«Det kan ikke utelukkes at ruspåvirkningen eller en mulig konfrontasjon med N.N. (kameraten) kan forklare hans irrasjonelle oppførsel denne formiddagen», skriver lagmannsretten.

Retten viser også til at det ikke er funnet spor av brennbar væske på klærne til tiltalte. Dommerne legger samtidig ingen vekt på at han bar en lighter, ettersom han uansett røyker.

«Oppsummert kan man etter bevisførselen ikke med sikkerhet fastslå at det er N.N. (tiltalte) som har forårsaket brannen, og det kan heller ikke helt utelukkes at brannen har startet ved et uhell», heter det i dommen.