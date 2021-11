Mener disse meldingene beviser voldtekt eller likskjending av Sofie (20)

HORDALAND TINGRETT (TV 2): Flere meldinger mellom tiltalte og bekjente viser at 20-åringen flere ganger «tullet» med død og drap, og at han ble avvist av kvinnen han drepte.

Politiet mener at 20-åringen som er tiltalt for drapet på Sofie Vo Nguyen også voldtok henne enten før eller etter hennes død. Dette nekter tiltalte for.

På rettens første dag sa gjerningsmannen at de hadde et nært forhold i årene som ledet opp til drapet, at han var dypt forelsket i henne.

Mannen forklarte at de fra juli 2020 og frem til drapsdagen 25. september samme år hadde sex flere ganger.

Det mener politiet ikke stemmer.

Meldinger

På rettens andre dag la nemlig aktor Silje Alsaker Solheim frem flere bevis for at Sofie Vo Nguyen nektet å ha sex med den jevnaldrende mannen hun delte leilighet med.

Politiet mener meldingene som blir gjengitt lenger nede i artikkelen viser at hun avviste ham, og at tiltalte må ha tvunget seg på henne.

ÅSTED: Her i dette huset i Eidsvåg bodde gjerningsmannen og avdøde Sofie Vo Nguyen (20) da hun ble funnet død i september i fjor. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Ville ikke ødelegge vennskapet

Noen av de sentrale bevisene er meldingsutvekslinger på chattetjenesten Discord. Den første er gjort 27. mai 2020, da tiltalte fremmet ønske om å ha sex med henne, hvorpå Nguyen svarte at hun aldri ville ha samleie med mannen:

Nguyen skrev: «...vi er barndomsvenner, jeg har ikke lyst til å ødelegge det»

Litt over en måned etter denne meldingsutvekslingen, i tidsrommet 4. til 6. juli, hevder tiltalte at de hadde sex for første gang.

24. juli sendte Nguyen og den tiltalte nye meldinger til hverandre. På dette tidspunktet hevder mannen at de allerede hadde hatt sex.

Tiltalte innleder med en melding hvor han spør om de ikke kan ha sex, bare «én gang». Han blir raskt avvist av Nguyen:

Nguyen: «Æsj, nei, gå og legg deg.»

Tiltalte: «Okei. Hvorfor æsj, BTW?»

Nguyen: «Kommer aldri til å (ha sex med deg)».

Tiltalte: «Altså, nå blir jeg low key irritert. Men du har jo allerede sagt at du er villig»

Nguyen avslutter samtalen med å be den tiltalte om å finne noen andre å ha sex med.

Forsvarer advarer

Politiet mener disse meldingene, som ble sendt rundt to måneder før drapet, er et av bevisene på at tiltalte ikke snakker sant om forholdet mellom ham og Nguyen.

Selv sier tiltalte at han og Nguyen bevisst skjulte det intime forholdet i meldingsutvekslingen, av frykt for at noen i Nguyens familie kunne lese dem.

ETTERFORSKNING: Politiet med omfattende etterforskning på åstedet etter drapet i september i fjor. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Tiltaltes forsvarer, Erik Johan Mjelde, presiserer overfor retten at meldingene som blir gjengitt kun gir et øyeblikksbilde. Han mener de fort kan gi et ufullstendig inntrykk.

– Utfordringen med denne typen digitale utskrifter, er at deler av meldingene kan ha vært slettet og redigert. Det kan være vanskelig å få hele bildet av en samtale, sier Mjelde og legger til:

– Ved opplesing av disse meldingene vil jeg bare peke på at de ikke alltid er fullstendige.

ADVARER: Tiltaltes forsvarer Erik Johan Mjelde sier meldingene som sendes mellom hans klient og de andre kan være ufullstendige og tatt ut av kontekst. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Snakket om drap

Det andre sentrale beviset fra politiet er en samtale på Discord mellom tiltalte og en nær felles bekjent av ham og avdøde Nguyen.

I den samtalen sier tiltalte at han «tuller» om å drepe Sofie.

Bekjent: «det er vanlig at folk dør»

Tiltalte: « (....) Hva om en av oss drepte hverandre»

Bekjent: «hvis du hadde drept meg. hadde bare akserpt det. no grudge»

Tiltalte: «wtff (hva i helvete, red. amn.)»

Bekjent: «hvis jeg hadde drept deg»

Tiltalte: «snakker om meg og soff (Sofie, red.amn.). ikke deg og meg»

I retten forklarer mannen at det lenge har vært vanlig for ham å tulle med tema som drap og selvmord, og sier vennene kjenner ham som en person med mørk humor.

– Det er min humor, og vi hadde en veldig mørk tone mellom oss. Jeg vet ikke om han likte det, men det var sånn jeg var med ham, sier tiltalte om dialogen med vennen.

DRAPSSAK: Rettssakkyndige Knut Dalen og Ketil Joachim Ødegård i rettssal 4C. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

«she dead too»

Så hopper man frem til 21. september, bare fire dager før drapet.

Aktor trekker frem en samtale mellom tiltalte og en Snapchat-bruker, der 20-åringen snakker om død.

Tiltalte har flere ganger under rettssaken forklart at dette er en del av hans humor, og at han ofte tuller om død uten at det betyr noe mer.

I samtalen mellom de to, skriver tiltalte at «døde folk ikke har venner», og at han skal dø på lørdag.

På spørsmål fra Snapchat-brukeren om hvor Sofie er, svarer tiltalte at hun døde før ham. Disse meldingene ble skrevet fire-fem dager før drapskvelden.

Meldingene mellom tiltalte og Snapchat-brukeren Bruker: «talk to me XX. We are friends» Tiltalte: «dead people dont have friends» Bruker: «stopt» Tiltalte: «this saturday» Bruker: «you aren`t dead» Tiltalte: «I go die» Bruker: «no you won`t» Tiltalte: «i just te a knot around my neck so hard» Bruker: «Where is Sofie» Tiltalte: «I suffocate to my own death. she dead too. died first and just left me» Bruker: «wtf»

– Du sa jeg skulle drepe henne

På drapsdagen 25. september rundt kl. 15.00 blir det sendt noen meldinger mellom tiltalte og den felles bekjente, der man ser Nguyen liggende på gulvet.

Dette skal ha vært en «prank», ettersom de begge likte å tulle med død ifølge tiltalte.

Tiltalte: «yo XX. Sofie er svakere enn jeg trodde jo»

Bekjent: «hva faen gjorde dere? hahahhaha»

Tiltalte: «du sa jeg skulle drepe jo jo. ho puster ikke lenger engang»

Politiet mener Nguyen ble drept ni timer etter disse meldingene. Tiltalte sier meldingene er et eksempel på hans og Nguyens felles humor, og sier de likte å lure vennene sine, ofte med mørk humor.

Aktor konfronterer den tiltalte med at han ved flere anledninger i dagene før drapet har snakket om å drepe Nguyen. Selv er den tiltalte tydelig på at alle disse meldingene var ment som humor, og at det aldri hadde slått ham å drepe henne før han faktisk gjorde det.

– Dette er noe jeg kommer til å leve med resten av livet. Det er aldri noe jeg kan gjøre noe med, uansett hvor hardt jeg prøver. Uansett hvor mange liv jeg redder, kommer jeg aldri til å få tilbake Sofie.

SPERRINGER: Både gjerningsmannen og avdøde skal ha hatt en relasjon, og tiltalte vil forklare seg mer om dette under rettssaken. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Føler ikke annet enn hat

Tiltalte og Nguyen flyttet sammen til Bergen i starten av august 2020. På det tidspunktet var mannen dypt forelsket i Nguyen.

– Hvis man kan bruke uttrykket «kjærlighet gjør blind», så var det på en måte det jeg følte for henne, sier den tiltalte om tiden etter de flyttet sammen.

Etter rundt en måned sier tiltalte at forholdet forverret seg, og han mener Nguyen begynte å behandle ham dårlig. Han sier han ikke lenger fikk mye like mye oppmerksomhet fra avdøde, og det var også på dette tidspunktet han fikk vite at Nguyen hadde gjenopptatt forholdet med eks-kjæresten.

– Det er kanskje rart at jeg sier det nå, men når jeg ser tilbake på hvordan hun var på den tiden, og hvordan hun var med meg, føler jeg ikke noe annet enn hat. Jeg la ned så mye innsats for at vi skulle være sammen, sier den tiltalte, som påpeker at han flyttet til Bergen kun for å være med kvinnen han drepte 25. september.

– Jeg hadde fulgt henne over hele verden, om det hadde vært aktuelt.