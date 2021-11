Sender ut farevarsel: – Kan få store konsekvenser

Vinteren er for alvor på vei. Samtidig sendes det ut farevarsler for både flom- og jordskred.

Med desember rett rundt hjørnet, betyr det også kaldere temperaturer og muligheter for snø.

Men det blir en turbulent avslutning på november, i hvert fall for enkelte landsdeler ifølge vakthavende meteorolog Beate Tveita i StormGeo.

– Det neste døgnet kan det komme 50-80 millimeter nedbør, og det er sendt ut farevarsel for flom- og jordskred for deler av Trøndelag og Møre og Romsdal, sier Tveita.

Kan få store konsekvenser

Ifølge varslingstjenesten Varsom.no er det ventet flere skredhendelser.

«Noen kan få store konsekvenser, og utsatt bebyggelse kan bli berørt. Fremkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert», skriver de.

Det er ventet at faren vil reduseres onsdag morgen.

For deler av Trøndelag og Møre og Romsdal er det også sendt ut farevarsel på gult nivå på grunn av flom.

«Vannføringen ventes å øke i bekker og mindre elver i løpet av tirsdag og natt til onsdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting», står det i varselet.

Kaldere i hele landet

Onsdag kommer et lavtrykk i Norskehavet som trekker sørøstover mot Nordsjøen.

I Nordland fører lavtrykket til at det blir litt kaldere, og det vil kun være nordover mot Salten som får nedbør.

Fra torsdag blir det kaldere i hele landet, ifølge Tveita.

– Det gjelder også sør i landet. Det er fremdeles mulig for byger nord i landet. For Trøndelag og indre strøk i Møre og Romsdal blir det overgang til sludd og snøbyger, sier meteorologen.

Helt sør i Rogaland, Agder og Telemark kan det komme enkelte regnbyger, men det blir stort sett opphold i Sør-Norge.

Værvinnere

Men det som er sikkert, er at kulden er kommet for å bli – for hele landet.

– Med en gang det blir lite skyer, klarner det opp og blir veldig mye kaldere på natta. Det ser ut som den kalde og kjølige periode holder seg utover neste uke. Det er stort sett de samme kalde luftmassene som dominerer, sier Tveita.

Ifølge meteorologen er det Troms og Finnmark som stikker av med det beste været i dagene som kommer.

– Det er kaldt, men de slipper unna nedbøren. Vestlandet og Trøndelag og til dels sør i Nordland får mer ruskete vær, vind og nedbør, sier Tveita.