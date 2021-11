Zlatan til frontalangrep på United: – Burde reise på sykehus og rense skallen

Krisen i Manchester United kulminerte med 1-4-tap mot nedrykkskandidat Watford lørdag. Dagen derpå fikk Ole Gunnar Solskjær som kjent sparken.

Manchester United har ikke vunnet Premier League siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013. I løpet av tre år maktet ikke Solskjær å bringe inn et eneste nytt trofé til pokalskapet til en av verdens aller største fotballklubber.

Supersvensken Zlatan Ibrahimovic spilte for Manchester United fra 2016 til 2018 og scoret 17 mål i Premier League totalt.

I et intervju med The Guardian går 40-åringen til frontalangrep mot gamleklubben, og mener de er for opptatt av fortiden på Old Trafford.

– De fokuserer for mye på fortiden. Da jeg kom dit sa jeg «Jeg er her for å fokusere på nåtiden og skape min egen historie». Men om du har for mye historie blir det en ond sirkel. De burde reise til sykehuset og rense hodet, sier Zlatan til The Guardian.

Angriperen, som har vunnet ligaen i både Spania, Italia og Frankrike, men aldri lyktes med å løfte ligatroféet i England, mener Premier League er en overvurdert liga.

VANT EUROPA LEAGUE: Manchester United slo Ajax og vant Europa League i 2017. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

– Den tekniske kvaliteten på spillerne i Premier League er overvurdert. Men Premier League har andre kvaliteter. Farten, rytmen. Du kan være verdens beste spiller, men om du ikke kan håndtere farten og rytmen, så kommer du ikke til å lykkes, slår den tidligere Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United, LA Galaxy -og AC Milan-spilleren fast.

– I Spania, Frankrike og Italia, så er teknikken bedre. Det er derfor det er hentet så mange utenlandske spillere til Premier League. De bringer med seg det tekniske aspektet, mener han.

Selv om Ibrahimovic åpenbart ikke var helt fornøyd med det tekniske nivået i Premier League, understreker svensken at han likte å spille for Manchester United. Med Zlatan på laget og José Mourinho i trenerstolen vant Manchester United både Ligacupen og Europa League.

– Jeg hadde en flott opplevelse i England. Manchester United er en fantastisk klubb, og vi vant et par troféer der, minner Zlatan Ibrahimovic om.