Broren om drapstiltalte: – Han spurte om Sofie var jomfru. Han spurte alle om det

Natt til lørdag 26. september i fjor ble 20 år gamle Sofie Vo Nguyen funnet død i en leilighet i Bergen. På tiltalebenken sitter en jevnaldret mann hun delte leilighet med.

På rettens tredje dag fortalte broren til avdøde Nguyen at han tidligere så på drapstiltalte som en venn, og at de pleide å spille sammen over nettet med en gjeng andre kompiser.

Broren sier tiltalte ofte kom med merkelige spørsmål og at han var en «kontrollfreak».

– Hver gang han sendte rare meldinger til meg, svarte jeg bare med kødd, sier broren, som sier han nesten ble vant til at det kom merkelige meldinger fra tiltalte.

FORTELLER: Broren til avdøde Sofie Vo Nguyen forklarte seg i retten om forholdet til søsteren og tiltalte, som han så på som en tidligere venn. Her med rettssakkyndige Knut Dalen og Ketil Joachim Ødegård på benken foran. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Han er merkelig

Når aktor spør ham om tiltalte tok kontakt med ham i tiden før drapet, sier broren at 20-åringen plutselig skrev til ham en dag.

– Han spurte om Sofie var jomfru. Han spurte alle i voice-chatten (virtuell lydsamtale red. anm.) om det. Han spør nesten alle han snakker med om det, sier broren.

– Hva svarte du? spør aktor Silje Alsaker Solheim.

– Jeg vet ikke. Bryr meg ikke. Tenkte ikke over det engang. Selvfølgelig er det rart. Han er litt merkelig skal jeg være helt ærlig.

I tillegg skal tiltalte ha snakket om såkalte «challenges» (utfordringer red. anm). Dette er utfordringer som blir gitt enten i spill eller i spillsamfunnet.

– Opplever du at tiltalte knyttet det å drepe Sofie til en «challenge»? spør aktor.

– Jeg tror han brukte det som en unnskyldning, sier broren.

BEVIS: Tirsdag la Aktor Silje Alsaker Solheim frem flere meldinger som viste at tiltalte flere ganger snakket om død og drap. Dette mener tiltalte selv bare er mørk humor. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Hevder han var dypt forelsket

Tiltalte har tidligere erkjent at han kvalte og drepte Nguyen, før han prøvde å ta sitt eget liv ved å ta en overdose Paracet.

Mannen hevder han gjorde dette fordi Nguyen skal ha blitt sammen med ekskjæresten igjen.

I tillegg er mannen tiltalt for å ha drept katten hennes, ved å putte den i vaskemaskinen der den ble liggende fra lørdag til mandag. Dette skal han ha gjort fordi han var redd for at mjauingen skulle varsle naboene.

Politiet mener han også voldtok Nguyen enten før eller etter hennes død. Derfor er han tiltalt for voldtekt, men dette kan endres til likskjending hvis retten finner gjerningen bevist.

Dette tiltalepunktet har 20-åringen benektet på det sterkeste.

I sin forklaring, sa tiltalte at han hadde kjent Nguyen siden de var 2-3 år gamle, og at han var dypt forelsket i henne. Etter flere år der han prøvde å tilnærme seg henne, mente tiltalte at hun de siste par årene før drapet gikk med på å ha sex.

Dette mener politiet er feil. Tirsdag la aktor frem flere bevis og meldinger som indikerte at Nguyen avviste ham flere ganger i tiden før drapet.

ÅSTED: Her i dette huset i Eidsvåg bodde gjerningsmannen og avdøde Sofie Vo Nguyen (20) da hun ble funnet død i september i fjor. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Mener tiltalte var «klengete»

Også broren til Nguyen sier han aldri tenkte at de to hadde et romantisk forhold.

– Sofie brydde seg mer om ekskjæresten sin. Det visste alle.

– Hvordan var tiltalte mot Sofie? spør aktor.

– Klengete. Han jagde henne, og fulgte bare etter henne, sier broren og legger til:

– Jeg tenkte at de bare var venner. Sofie så ikke på ham som en mann engang. Hun behandlet ham som en venn, ikke noe mer enn det.

ETTERFORSKNING: Politiet med omfattende etterforskning på åstedet etter drapet i september i fjor. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

«Tullet» om død

Under rettssaken har det blitt lagt frem flere meldinger fra ulike sosiale medier, som tiltalte har skrevet til andre venner og broren.

Der har tiltalte flere ganger «tullet» om død, og sagt at Sofie skal dø. Ifølge ham selv er dette bare en mørk form for humor som ikke er uvanlig i spillsamfunnet han var med i.

Hans forsvarer Erik Johan Mjelde har underveis i rettssaken advart mot at meldingene som ble gjengitt er ufullstendige, tatt ut av kontekst og lette å mistolke.

– Utfordringen med denne typen digitale utskrifter, er at deler av meldingene kan ha vært slettet og redigert. Det kan være vanskelig å få hele bildet av en samtale, sier Mjelde og legger til:

– Ved opplesing av disse meldingene vil jeg bare peke på at de ikke alltid er fullstendige

ADVARER: Tiltaltes forsvarer Erik Johan Mjelde sier meldingene som sendes mellom hans klient og de andre kan være ufullstendige og tatt ut av kontekst. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Familien sørger

Broren sier tiden etter dødsfallet har vært veldig tung for familien.

– De er knust. De gråter, sier han.

Familiens bistandsadvokat Einar Råen har tidligere sagt til TV 2 at familien er preget av sorg og savn, og at det fremdeles er vanskelig for dem å fatte at Nguyen skulle gå bort på en så dramatisk måte.

– Familien vil i lang tid bære med seg savnet av en datter, søster og venninne, sa Råen.