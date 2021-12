LA Autoshow pågår akkurat nå. Vi har vært der og fått med oss de viktigste nyhetene. Over 1.000 biler står utstilt – og mange vil nok interessere norske bilkjøpere.

Her får du mer informasjon om fem av dem. Mange er elektriske – men ikke alle.

– Selv om det skjer mye rundt elektrifisering også i USA, er de langt unna noen revolusjon. Selv i California, som jo ligger fremst i elbil-løypa der borte, er det ganske langt mellom hver elbil, forteller Brooms utsendte på messa, Vegard Møller Johnsen.

Han trekker frem en av de virkelig spennende nyhetene som et godt eksempel på hvor langt unna elbilene faktisk er – nemlig den elektrifiserte pickupen Ford F-150 Lightning.

En dråpe i havet

– Ford selger omtrent én million F-150 pickuper i året. En million! Nå skal også den bli elektrisk. Etterspørselen omtales som voldsom – over 150.000 reservasjoner så langt. Men produksjonen setter noen klare begrensninger. For eksempel ligger det an til rundt 15.000 eksemplarer neste år. Det er så vidt det kan kalles en dråpe i havet.

Broom-Vegard tror imidlertid at nettopp elektrisk pickup er kjempeviktig for å gi elbiler et bedre fotfeste i det enorme amerikanske bilmarkedet.

Denne kjøper 100 kunder – hver eneste time

Ekstra miljøgevinst med pickup

– Amerikanere elsker pickupene sine. Nå er det flere aktører på gang med slike modeller – og det blir viktig at de treffer godt. I tillegg til at det gir flere elbiler, får man også en ekstra bonus med akkurat disse bilene. For hver pickup med en diger diesel- eller bensinmotor som byttes ut, sparer man mye mer utslipp enn med småbiler som byttes i elbil.

Siden etterspørselen er så stor, er det tvilsomt at F-150 Lightning blir levert i Europa med det første.

Hvis denne kommer til Norge kan det bli kjøpefest

Spennende nykommere

I klippet med høydepunkter ser vi nærmere på to spennende amerikanske elbiler som skal lanseres i Norge – og ikke minst en elbilnyhet fra Porsche, som garantert vil friste mange norske kjøpere.

– Dessuten tar vi for oss en god, gammeldags muskelbil! Ikke noe elektrifisering der, bortsett fra elektriske ruter, for å si det sånn. Men når Chevrolet lanserer en ny toppmodell av ikonet sitt, Corvette, så stiller både publikum og journalister i rett!

Se innslaget i videovinduet øverst i artikkelen.

Se vårt overraskende møte med elbil-råskinnet

Mer video fra LA: Her får vi med oss avdukingen av to verdenspremierer hos Porsche

Dette kan bli markedets råeste elbil