Trener med kjæresten: – Har et avslappet forhold til hverandre

Aleksander Aamodt Kilde (29) roser kjæresten som har hjulpet ham på veien tilbake etter korsbåndskaden han pådro seg forrige sesong. Nå er han klar for å stå på toppen av pallen igjen.

Aleksander Aamod Kilde er på plass i Lake Louise før helgens renn i verdenscupen i utfor og Super-G. Rennene blir de første for Aamodt Kilde etter korsbåndskaden han pådro seg under forrige sesong.

Det var under en trening i Hinterreit i januar at den norske alpinisten røk korsbåndet i høyre kne, og måtte opereres. Det førte til at han mistet resten av sesongen, inkludert VM i Cortina d'Ampezzo, som skulle være forrige sesongs høydepunkt.

SISTE RENN: Aamodt Kilde under hans forrige renn, like før skaden han pådro seg under en trening uken etter. Foto: Denis Balibouse

Aamodt Kilde sier på pressekonferansen fra utøverhotellet i Lake Louise at kneet har leget godt, og at han føler seg bra før årets sesongstart til helgen:

– Kneet kjennes ganske bra ut. Det er fortsatt i en tidlig fase, men totalt sett er jeg «happy» med hvordan det føles å kjøre.

Store ambisjoner

Bærumsalpinisten forteller at ambisjonene til helgens renn er der, men at han ikke forventer å stå på toppen av pallen såpass tidlig etter returen:

– Først og fremst er målsetningen å komme i gang, men samtidig så har jeg jo lyst til å prestere da. Jeg har på en måte lagt skaden bak meg allerede, men renn og konkurranse jeg ikke har gjort på veldig lenge, så nerver kommer nok til å spille en større rolle enn vanlig.

SAMMENLAGTSEIER: Aleksander Aamodt Kilde vant verdenscupen sammenlagt for to sesonger siden. Her med trofeet i hånden som bevis. Foto: Erik Johansen

Men selv om det enda er tidlig har han likevel en plan om å finne tilbake til gamle høyder så fort det lar seg gjøre:

– Ambisjonene er å komme så fort som mulig tilbake til der jeg var før jeg ble skadet, og det er jo sammen med de største gutta på toppen.

Har trent sammen med kjæresten

Aamodt Kilde forteller at han har hatt en god opptrening sammen med kjæresten, Mikaela Shiffrin (26). Shiffrin er av mange ansett som verdens beste kvinnelige alpinutøver:

– Vi har et veldig avslappet forhold til hverandre. Vi har kunnet dele erfaringer, og kommet med tips og triks til hverandre, og det har vært veldig greit.

SEIERSPARR: Aleksander Aamodt Kilde klemmer sin kjæreste Mikaela Shiffrin etter hun vant storslalåmrennet for kvinner under verdenscupåpningen i Sölden i fjor. Foto: Torstein Bøe

Han forteller at det er lettere å trene sammen med noen som har de samme forutsetningene:

– Hun er en herlig person å prate med, med en erfaring som matcher min. Det er greit å ha en som vet litt hvordan man skal håndtere nerver, det å skulle starte en sesong og være litt uviten på hvordan formen er, samtidig som vi kan gi hverandre litt «space» og rom for fokus. Det er viktig, og har fungert veldig fint.

Men han forteller at selv om de begge som oftest er opptatt av alpinsporten, klarer de å koble av å mellom slagene:

– Samtidig så er vi normale mennesker som kan ha normale samtaler - så det er ikke bare skiskøring som er i fokus her. Det har vært en fin reise så langt, og den har ikke tenkt å stoppe enda, avslutter Kilde.