Jordfeil ved Oslo S fører til stans i togtrafikken

En jordfeil førte til stans i togtrafikken ved Oslo S tirsdag morgen, melder Bane Nor. Feilen var rettet, men er nå tilbake

Feilen ramme både regiontog, lokaltog og flytoget.

Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, forteller til TV 2 at feilen var så omfattende at de ikke har fått satt opp buss for tog enda.

– Vi jobber med det, men det er en veldig stor feil. Det er nesten umettelig.

Kommunikasjonssjefen oppfordrer de som ikke allerede har satt seg på et tog bør finne andre alternativer for reisen.

TOGSTANS: Folk venter på tog i morgentimene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Bane Nor melder 9:15 at togtrafikken er i gang igjen.

Allerede 9:30 var den samme jordfeilen tilbake.

– Det ser ut som det er samme feilen, så vi håper på å fikse det raskere denne gangen, sier pressevakt i BaneNor Britt Johanne Wang.

Wang forteller at de skal få en ny oppdatering på feilen klokken 11.