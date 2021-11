LeBron James suspendert for første gang i karrieren etter slag

NBA-stjernen LeBron James må stå over én kamp med karantene for første gang i karrieren etter å ha slått Isaiah Stewart under kamp søndag.

Stewart på sin side ble utestengt i to kamper etter episoden i kampen mellom James' Los Angeles Lakers og Detroit Pistons.

Hendelsen inntraff da Jerami Grant skulle ta straffe for Pistons. Det var småknuffing mellom James og Stewart mens de konkurrerte om å komme i posisjon for en eventuell retur, og det endte med at James slo ham.

Another look at what happened between LeBron and Isaiah Stewart pic.twitter.com/gc2gCrWME8 — The Action Network (@ActionNetworkHQ) November 22, 2021

Mens blodet strømmet, prøvde Stewart å ta igjen. Spillere, trenere og ledere flokket seg om ham for å holde ham unna, men han greide flere ganger å rive seg løs, uten at han greide å komme helt bort til James.

Som følge av hendelsen har spillerne fått en bot på henholdsvis 2,5 millioner kroner til LeBron James og rundt 400 000 kroner til Isaiah Stewart.

James blir dermed ikke å se på banen når Los Angeles Lakers møter New York Knicks tirsdag.

Dette er første gang i LeBron James´ 19 år lange karriere at amerikaneren må stå over en kamp på grunn av karantene. Stewart på sin side har fått en karantene på to kamper som følge av reaksjonen på banen etter hendelsen.