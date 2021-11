Datteren (5) ville plukke opp godteri – så raste bilen forbi

WAUKESHA, WISCONSIN (TV 2): Byen Waukesha i Wisconsin er i sorg etter at fem personer omkom da en bil kjørte inn i en parade. Matthew Rude sier han og døtrene var heldige som slapp unna.

Matthew Rude sto langs paradegaten i Waukesha med sine to døtre på fem og to år, da den eldste spurte om hun kunne gå forbi sperringene.

Hun ville plukke opp godteriet som ble delt ut under paraden.

– Nei, bare bli her. Ikke gå lenger frem, var svaret fra Rude.

Datteren lyttet og ble stående igjen bak sperringene. Mindre enn et minutt senere kom en rød bil susende forbi akkurat der femåringen hadde tenkt seg.

Bilen fortsatte nedover West Main Street og inn i folkemengden. Fem personer omkom og 48 ble sendt til sykehus. 39 år gamle Darrell Brooks er siktet for drapene.

– Jeg er heldig som har mine døtre og som kan komme hjem til dem. Men det er mange som ikke kan det, de kunne ikke gå hjem sammen. Mange lurer fortsatt på hvordan det vil gå med deres kjære, sier Rude til TV2.

Juletradisjon

Waukeshas juleparade er en av byens stolteste tradisjoner. Årets utgave var den første siden fjorårets parade måtte avlyses på grunn av pandemien.

Tre av de omkomne var medlemmer av dansegruppen «Milwaukee Dancing grannies» - dansende bestemødre – som ofte deltar på parader i området.

Waukeshas ordfører Shawn Reilly var tydelig preget under pressekonferansen på mandag da han snakket om ofrene, og hvordan angrepet vil påvirke byen.

– Det vi gjør i dag og i dagene fremover vil definere byen vår. Og jeg vet at vi vil stå sammen, sa han.

PREGET: Ordfører Shawn Reilly holdt pressekonferanse mandag. Foto: REUTERS/Daniel Steinle

Også USAs president Joe Biden sendte sine kondolanser til Waukesha.

– I går kveld var innbyggerne i Waukesha samlet for å feire starten på en høytid preget av håp og felleskap. I dag ber Jill og jeg og alle andre om at den samme ånden skal omfavne og trøste alle ofrene etter denne tragedien, sa Biden.

Minnestund

Hundrevis samlet seg på mandag kveld i Waukesha for å minnes de fem som mistet livet. Navnene deres ble lest opp og det ble avholdt et minutts stillhet.

TENTE LYS: Flere hundre samlet seg for minnes ofrene dagen etter at bilen kjørte gjennom paraden. Foto: MUSTAFA HUSSAIN/AFP

Skolene i byen er nå stengt, og vil gjenåpne neste uke etter at Thanksgiving-høytiden er over. Myndighetene oppfordrer de som kan gi blod til å gjøre det. Og det er startet pengeinnsamling for flere av familiene til de som ble hardt rammet i angrepet.

Tobarnsfaren Rude, som flyttet til Waukesha i fjor, sier det er en by hvor innbyggerne tar vare på hverandre.

– Folk hjelper virkelig hverandre, vi skjønner at vi står i dette sammen. Dette er et godt lokalsamfunn som holder sammen. Det er godt å se, sier Rude til TV2.