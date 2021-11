Trettebergstuen om Friele: – En av dem som har gjort mest for likestillinga i Norge

Det er umåtelig trist at Kim Friele, som er en av dem som har gjort mest for likestillinga i Norge, har gått bort, mener likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Norge hadde ikke vært det Norge vi kjenner, uten Kim Friele, og jeg hadde ikke vært meg. Det er umåtelig trist at hun har gått bort. Hun er en av dem som har gjort mest for likestillinga i Norge. For at lhbti-personer kan leve fritt. Hun tok kampen personlig, og det kostet, sier Trettebergstuen (Ap) til TV 2

Statsråden sier at alle nyter godt av at Friele aldri ga seg.

– Hun gikk foran på et tidspunkt hvor det var kriminelt å være skeiv, og har med sin personlighet, sin innsats og sin dedikasjon utrettelig kjempet for likestilling, og endret det norske samfunnet, sier hun.

– Friele vil for alltid være symbolet på at endring er mulig, en av årsakene til at folk som meg kan leve i frihet, og et forbilde for oss alle. For meg var hun også en personlig venn, legger hun til.

Flere sender hilsen

Flere kjente personer sender sine siste hilsener til Friele på sosiale medier. Blant dem er utenriksminister Anniken Huitfeldt, som skriver på Twitter at ingen har gjort mer for homokampen enn Friele.

Ingen har gjort mer for homokampen enn Kim Friele. Hun gjorde Norge rausere. 🏳️‍🌈❤️🇳🇴 — Anniken Huitfeldt (@AHuitfeldt) November 23, 2021

Også tidligere statsminister og nå generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, uttrykker sorg og støtte til Kim Frieles familie og venner. Han omtaler Friele som en som bidro til å gjøre landet med åpent og inkluderende.