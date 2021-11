Elbilene får ikke bare strøm fra lading. En annen viktig faktor for rekkevidden, er at batteripakken også blir ladet underveis når du kjører.

Hva regenerering er, lærer de fleste av oss etter å ha kjørt litt elbil. Når du slipper opp gasspedalen, vil bilen bremse av seg selv og samtidig får den litt påfyll av strøm.



Slik bruker elbilene bremseeffekten til å lade batteriet.

På den måten går ikke bremseenergien til spille, men bidrar til å gi mer rekkevidde.

Men dette kan også gi utfordringer, særlig på vinteren:

Mange ekstra kilometer

– På glatte veier er det lurt å skru regenereringen til et minimum, eller helt av. Kraftig regenerering kan gjøre at du sklir av veien på glatt føre, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Den største effekten her får du når du kjører ned fra en høyde, for eksempel ned en fjellside. Da vil bilen kunne generere mange ekstra kilometer rekkevidde. Men pass på når du gjør dette på vinterføre. Kraftig regenerering kan gjøre at du mister kontrollen.

Hvis du nå går inn i din første vinter som elbileier, er det en del ting du bør være klar over. Som hvordan bilen oppfører seg ved regenerering av energi.

Enkelt å justere

– Når du kommer mot en sving på glatt føre og slipper gassen og regenereringen på bilen begynner å jobbe, kan bremsingen føre til at du sklir ut av veien i stedet for å komme deg trygt gjennom svingen, sier Sødal, i en pressemelding.

Det er ikke gitt at du skal ha regenerering på minimum eller helt skrudd av gjennom hele vinteren. På de fleste nyere elbiler er det enkelt å justere nivået på regenerering. Det gjør at du kan veksle mellom ulike nivåer underveis på en kjøretur eller fra kjøretur til kjøretur.

– Det er viktig at du stiller regenereringen av bilen etter forholdene du kjører på. Skal du ned en bratt nedoverbakke, kan du ha på mye, men kjører du på glatt og svingete vei bør du skru ned til et minimum eller helt av, avslutter han.



Flere eiere av Ford Mustang Mach-E fikk oppleve baksiden av regenererings-medaljen i sommer.

Ford-eiere fikk problemer



Høres dette med nedoverbakker og problemer med regenerering kjent ut? Det vakte stor oppsikt da flere norske eiere av elbilen Ford Mustang Mach-E i sommer opplevde at bilene deres fikk store problemer etter kjøring i lange nedoverbakker.

Meldingen «Stopp trygt nå» poppet opp på bilens informasjonsskjerm. Kort tid etter stoppet motoren og hjulene låste seg. Årsaken skal være at bilens systemer ikke taklet varmen regenereringen ga og fryktet at batteriet skulle bli overopphetet.

Ford skal ha løst dette ved softwareoppdateringer, enten hos en forhandler etter direkte til bilen.

