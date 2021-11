Høye koronadødstall fører til overfylte likhus

– Det er nådeløst, sier sykepleier Claudiu Ionita til CNN.

Han står ved en kiste i likhuset til Bucharest University Hospital i Romania, hvor han jobber.

Høye koronadødstall gjør at kapasiteten er sprengt. Likhuset har plass till å ta 15 kister, men på et døgn i november døde 41 pasienter. Kistene som ikke får plass blir stående i gangen, skriver CNN.

– Da jeg startet i denne jobben hadde jeg aldri trodd at jeg skulle oppleve noe som dette, sier Ionita, og beskriver situasjonen som en katastrofe.

Så langt i pandemien har 1,7 millioner rumenere fått påvist viruset. Dødstallene har oversteget 54.000, viser tall fra Johns Hopkins University. Likevel velger svært få å vaksinere seg.

FULLE SYKEHUS: En ansatt ved University Emergency Hospital in Buchares på et fullt rom for personer med Covid-19-infeksjon, 22. oktober i år. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Lave vaksinasjonstall

Romania har Europas laveste vaksinasjonsrate. Under 38 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

Helsepersonell tror det er mistillit til myndighetene, dyp religiøsitet og et hav av feilinformasjon som sprer seg på sosiale medier som fører til de lave tallene.

– Vi er mange leger som prøver å fortelle folka at denne sykdommen faktisk er ekte, sier Dr. Alexandra Munteanu.

Hun jobber ved et vaksinasjonssenter i Bucuresti og er forvirret over at alvoret ikke ser ut til å ha sunket inn for så mange.

Stor skepsis

– Hvis du elsker barna dine, stopp vaksinasjonene, sier en av Romanias mest høyprofilerte vaksinemotstandere i et videoklipp.

DEMONSTRASJON: Demonstranter holder et banner hvor det står Nei til vaksinasjon – Barna våre er ikke marsvin under en protest mot vaksinasjon og koronapass i Burcharest. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Diana Sosoaca er medlem av det rumenske senatet og har i flere offentlige stunt forsøkt å hindre folk fra å ta vaksinen. Hun har blant annet stått utenfor et vaksinesenter og forsøkt å blokkere veien for folk som skal inn og få vaksinen.

– Noen mennesker tror ikke på vaksinene, sier en rumensk dame til CNN.

Færrest vaksinasjoner på bygda

Ingen andre steder i Romania er skepsisen til vaksiner større enn på bygda. I bygdene er vaksinasjonsraten rundt halvparten av hva den er i mer urbane områder. Tallene er lavest i Sucevea, en region nord-øst for Bucuresti.

Legen ved et av sykehusene i regionen sier at mange i området er religiøse og at flere oppfordres til å ikke ta vaksinen. Ifølge han har flere pasienter ved sykehuset sagt at deres prest eller pastor har frarådet dem å vaksinere seg.

Pastor Neculai Miron, som også er ordfører i en landsby i nærheten av Sucevea sier han ikke er i mot vaksiner, men at de er bekymret for bivirkningene.

– Vi tror ikke at vaksinekomponentene er veldig trygge. Det er ikke en sikker vaksine, sier han til CNN.

– Liv og død

Helsepersonell og offentlig ansatte synes det er ergerlig at noen offentlige personer går lengder for å undergrave innsatsen deres i kampen mot viruset.

– Intensivavdelingene våre er fulle av pasienter. Vi har mange nye tilfeller og dessverre hundrevis av dødsfall hver dag. Så dette er realiteten, sier Dr. Valeriu Gheorghita, som driver den nasjonale vaksinasjonskampanjen.

Ifølge han er 90 prosent av pasientene som har dødd uvaksinerte.

– Vaksinen utgjør forskjellen mellom liv og død. Folk burde forstå det, sier sykepleier Ilonita.