Hvem kan egentlig slå Johaug?

Therese Johaug er en helt spesiell idrettsutøver. Ja, faktisk tør undertegnede påstå at hun er en av verdens best trente utholdenhetsutøvere, uansett kjønn.

Etter sesongåpningen på Beitostølen er det heller ingenting som tyder på at langrennsdronninga skal abdisere, og går alt som planlagt tar hun sine første individuelle OL-gull i Beijing.

Før den tid venter imidlertid verdenscupåpningen i finske Ruka, der vi får det første svaret på hvordan de utenlandske konkurrentene har utviklet seg i forhold til den norske forhåndfavorittene.

Her er ti av de tøffeste konkurrentene og hva vi egentlig vet om deres form, inkludert hvor langt bak (+- 10 sek) de er bak Johaug på en 10-kilometer.

Frida Karlsson: Svenskenes yndling var nærmest Johaug på to VM-distanser i Oberstdorf, og har i tillegg slått Norges favoritt på Kollen-tremila. Karlsson har mye av det som kreves for å bli Johaugs arvtager, og får hun stabilitet i treningsarbeidet vil hun bare bli bedre i årene som kommer. Sesongen startet med to overlegne seiere i Gällivare, og Karlsson har allerede meldt at hun er klar for å kjempe om seier i Ruka.

Mitt tips: 25 sekunder bak

Frida Karlsson. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Ebba Andersson: Ebba Andersson er alltid i toppen og har sin unge alder til tross allerede tatt 25 pallplasseringer i verdenscupen. I fjor vinter tok hun karrierens første verdenscupseier i alpinbakken i Tour de Ski, før hun fulgte opp med to individuelle bronsemedaljer i VM. Sesongåpningen var litt under pari, men ryktene sier at skiene stod i stil med sluttresultatet. I så fall har Andersson mer å gå på.

Mitt tips: 35 sekunder bak

Krista Pärmäkoski: Finnen med fem verdenscupseiere var en skygge av seg selv i fjorårets sesong. Unntaket var da hun satte på plass amerikanske Jessie Diggins og sikret Finland stafettbronsen i VM. Årets sesong har startet godt for Finlands fremste medaljehåp. Først satte hun på plass russiske og tyske konkurrenter i treningsrenn i Muonio for to uker siden, før hun i helga fulgte opp med to klare seiere i finsk cup.

Mitt tips: 40 sekunder bak

Heidi Weng: Heidi Weng avsluttet VM med å ta sølvmedaljen på tremila. Det endelige beviset på at hun var tilbake i godt, gammelt slag kom i fjorårssesongens siste renn. Da gikk hun inn til sin 100. pallplassering i verdenscupen og vant sitt første verdenscuprenn på over tre år. Årets sesong åpnet også langt bedre enn fjorårets koronasesong, og Weng blir å regne med i kampen om pallplasseringene allerede i Ruka.

Mitt tips: 40 sekunder bak

Heidi Weng. Foto: Torstein Bøe / NTB

Tatiana Sorina: Fjorårets største overraskelser var at veletablerte løpere som Tatiana Sorina og Rosie Brennan tok steget opp i den ypperste verdenseliten. Det var nettopp i Ruka at Sorina viste at hun hadde blitt en langt bedre løper etter å ha blitt mor, da hun utfordret svenske forhåndfavoritter i kampen om pallplassene. Den gang ble det andreplass i minitouren, og skal man tro russernes egne testløp er Sorina i utfordrerposisjon også i år.

Mitt tips: 40 sekunder bak

Natalja Neprjajeva: Allrounderen fra Russland er blant utøverne som har konkurrert mest i 21/22-sesongen. I sommer har hun vunnet verdenscup på rulleski i sprint og distanse, og på treningssamling i Finland har hun vært i toppen i hvert eneste renn nå på senhøsten. I fjor gikk Neprjajeva sine beste renn fra sesongstart til nyttår, og se ikke bort fra at den sterke avslutteren er med på å prege resultatlistene i Ruka i år også.

Mitt tips: 40 sekunder bak

Rosie Brennan: Rosie Brennan var i sitt livs form da hun i fravær av norske og svenske stjerner regelrett herjet med resten av verdenseliten i Davos i fjor. Da ble det seier på sprint og distanse, og fra sesongstart til nyttår var hun virkelig en løper å regne med. I motsetning til de fleste konkurrentene har ikke amerikanerne ladet opp på kunstsnø før de reiste til Ruka. Brennan bor imidlertid i Alaska, og under iskalde forhold knuste hun noen av landslagskollene på testløp på tidligsnøen. Se ikke bort fra at Brennan er i toppen fra start i år igjen.

Mitt tips: 45 sekunder bak

Rosie Brennan. Foto: Lise Åserud / NTB

Ingvild Flugstad Østberg: Det begynner å bli en god stund siden Ingvild Flugstad Østberg gikk skirenn. Da var hun i snitt løperen som var nærmest Johaug, og med jevne mellomrom kunne hun også finne på å utfordre treningsvenninnen i kampen om seieren. Å tippe hvor god form Gjøvik-jenta er i etter nesten to år på sidelinjen er vrient, men ifølge rapportene skal formen være ganske så god. Likevel vil nok Flugstad Østberg trenge noen konkurranser før hun er tilbake i godt, gammel slag.

Mitt tips: 50 sekunder bak

Jessie Diggins: I fjor fikk Jessie Diggins virkelig betalt for mange års hardt arbeid, da hun tok en overlegen sammenlagtseier i Tour de Ski. De som tvilte på prestasjonen fikk også svar på tiltale da Diggins slo ingen ringere enn Therese Johaug på 10 kilometer skøyting i Falun like før VM. I Oberstdorf ble det imidlertid stang ut for amerikanernes favoritt, og heller ikke i Ruka har hun for vane å bryte lydmuren. Se opp for Diggins når det nærmer seg Tour de Ski!

Mitt tips: 75 sekunder bak

Jessie Diggins. Foto: Terje Pedersen/ NTB

Julia Stupak: Russernes kanskje beste distanseløper gjorde comeback etter fødsel i fjor, og hvilket comeback det ble. I VM ble det riktignok ikke all verdens suksess, men i Tour de Ski endte Stupak på andreplass totalt. I Tour de Ski ble det også en etappeseier, før sesongen ble avsluttet med seier i verdenscupfinalen i Sveits. Stupak gjorde også noe som de få andre i feltet gjorde i fjor vinter. 30. januar ble hun én av i alt tre løpere som slo Therese Johaug i distanserenn, da hun endte på andreplass på 10 kilometer klassisk i Falun. Skal man tro testløp før sesongen er hun imidlertid et stykke unna toppformen nå, og vil i år som i fjor kanskje trenge noen renn på å komme i gang.

Mitt tips: 75 sekunder bak

Se også opp for Kerttu Niskanen, Teresa Stadlober, Katarina Hennig og Victoria Carl, som alle har vist seg frem på treningsløp på senhøsten. Denne kvartetten vil sannsynligvis kunne kjempe om plasseringer blant de åtte-ti beste i Ruka, skal en tro det de har vist i konkurranser så langt denne sesongen.

PS! Linn Svahn er ute denne sesongen, da det viste seg at skulderskaden hun pådro seg under verdenscupsprinten i Ulricehamn var langt mer alvorlig enn først antatt. Svahn er én av i alt to utøvere som slo Johaug i distanserenn i fjor, da hun vant den klassiske fellesstarten på hjemmebane i Falun.