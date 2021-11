Lørentunnelen stengt etter trafikkulykke

Saken oppdateres.

En bil med tilhenger – lastet med en bil – har fått sleng inne i Lørentunnelen.

Det melder Oslo-politiet rundt 19:30 på Twitter.

Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt opplyser overfor TV 2 at de håper på at veibanen skal være åpen om ikke så alt for lang tid.

– Hele østgående retning er fortsatt stengt, sier han til TV 2 19:38.