Setter væpnet Etterstad-ran i forbindelse med postran fra 2018

ÅSTED NORGE (OSLO): Under opprullingen av ranet på Etterstad postkontor i vår dukket det tidlig opp en sak med flere likhetstrekk fra 2018. Nå mener politiet at de er nære ved å oppklare begge sakene.

Klokken 09.38 lørdag 22. mai gikk ransalarmen på Etterstad postkontor. Da hadde ranet pågått i 13 minutter, og gjerningspersonene var på vei vekk.

Politiet gikk senere ut i Åsted Norge for å forsøke å få identifisert ranerne. Det førte til over 40 tips. Men ingen av de ga politiet treff.

VISER TIDSLINJEN: Kenneth Wilberg viser frem politiets tidslinje fra etterforskningen inne på etterforsknings-KO til seksjon for organisert kriminalitet. Foto: Espen Storsve (Åsted Norge)

– Vi skjønte etter hvert hvorfor Åsted Norge-tipsene ikke første frem. Sporene førte oss nemlig til Sverige, sier Kenneth Wilberg, seksjonsleder i etterforskningsseksjonen for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt.

Aksjon i Stockholm

En bompassering ved svenskegrensa på Magnor i Innlandet ga de treff på mulig fluktbil. Etterforskningen gikk fra mai til august, før politiet aksjonerte og pågrep to menn i Stockholms-området. Senere ble også en tredje person pågrepet.

– To av de er svenske statsborgere, en av de er tyrkisk statsborger, og alle tre er bosatt i nærheten av Stockholm, sier politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga.

Under pågripelsen fant politiet de de mener er samme bil som ble brukt under ranet på Etterstad postkontor på Helsfyr. De fant også en sekk.

TOK BESLAG: Politiet mener sekken (t.h.) de fant under pågripelsen i Sverige er den samme som ble brukt under ranet på Etterstad (t.v.). Foto: Politiet / Espen Storsve (Åsted Norge)

– Denne sekken mener vi er den samme som den ene sekken som ble benyttet under ranet på Etterstad i år. Og den som hadde denne sekken på seg, hadde også bilnøklene til denne bilen på seg – som vi da mener er samme bil som er blitt brukt, forklarer Wilberg.

TILSVARENDE BIL: Seksjonsleder Kenneth Wilberg i Oslo-politiet mener bilen de fant under aksjonen i Sverige er samme som ble brukt som fluktbil etter ranet på Etterstad postkontor. Foto: Espen Storsve (Åsted Norge)

Kobler saken opp mot postran i 2018

Det er nettopp denne bilen som har satt politiet på spor av en annen sak, fra Moss i 2018.

– Vi så gjennom de bevisene vi hadde i saken fra Etterstad, og så om vi hadde vært borti noen lignende saker tidligere. Og da så vi nokså raskt et annet ran som var påfallende likt, sier politiadvokat Ingulstad Aga.

9. juni i 2018 ble nemlig Høyden postkontor i Moss åsted for et ran av tre maskerte menn.

En av de fornærmede klarte å utløse alarmen som varslet vaktselskapet, og politiet kom til stedet. Men i over tre år har saken vært uoppklart.

POSTRAN I MOSS: Politiet mener at det var tre menn som ranet Høyden postkontor. En av mennene holdt vakt, mens de to andre tok seg inn i en safe inne i lokalene. Foto: Politiet

Politiet mener det flere sammenfallende trekk ved sakene.

– Likheten på disse to sakene er at det er et postran, det er tre personer som har utført ranene både i 2018 og 2021. Det er likhet på kjøretøy, og det er likhet på modus og gjennomføring, sier Wilberg.

Politiet fikk for to uker siden medhold i retten for ny varetektsfengsling for de tre mennene. Siktelsen er utvidet til å gjelde også forholdet fra Moss i 2018.

Ingen erkjenner straffskyld

Ifølge politiadvokat Ingulstad Aga har to av de siktede forklart seg for politiet. Den siste siktede har ikke ønsket å forklare seg for politiet. Det er ingen som erkjenner straffskyld.

ALVORLIG SAK: Politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga sier politiet ser svært alvorlig på hendelsen fra Etterstad i vår. Foto: Espen Storsve (Åsted Norge)

Etterforskningsseksjonen for organisert kriminalitet har siden ranet på Etterstad i vår brukt mye tid på å samle inn spor og analysere dette materialet, fra det de beskriver som en alvorlig sak.

– Det er et ran av et postkontor av tre bevæpnede menn. Som da ender med at de fornærmede blir påsatt håndjern. Og det er selvfølgelig svært skremmende for de fornærmede, og vi ser meget alvorlig på hendelsen, sier Ingulstad Aga.

Ingen kontanter å hente

– Inn i dette hvelvet ville de for å få kontanter. Det som da skjer er at de retter en pistol mot våre ansatte, sier pressesjef i Posten, Kenneth Pettersen.

Han sier at utbyttet fra ranet på Etterstad var tilnærmet null.

POSTEN: Ifølge Kenneth Pettersen i Posten vil de to fornærmede kjenne på en lettelse når rettsaken er over. Foto: Espen Storsve (Åsted Norge)

– Det de ikke hadde fått med seg er at vi for over et år siden avviklet banktjenestene våre. Her er det ikke noen kontanter å hente, sier han inne i det nå nedlagte postkontoret.

De ansatte som var tilstede under ranet har det etter forholdene bra i dag.

– De ser fram til rettsaken skal komme i gang, og vil kjenne på en veldig lettelse når den er ferdig. Da er det er kapittel som lukkes, sier Pettersen.